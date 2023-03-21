США прискорять доставку танків Abrams до зони бойових дій в Україні, — AP

Вашингтон шукає варіанти для прискорення постачання бронетехніки ЗСУ, розглядають старішу версію M1A1, яку можна отримати до кінця року.

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Пентагон планує прискорити постачання танків Abrams в Україну, ухваливши рішення відправити Києву відремонтовану стару модель танка замість нової M1A2. Про це повідомляє агентство Associated Press.

Спочатку США планували відправити Україні 31 новий танк M1A2 Abrams, на виробництво й доставку яких могли піти близько року або двох. Проте, за інформацією видання, офіційні особи заявили, що було ухвалено рішення відправити старішу версію M1A1, яку можна взяти зі складу армії та яка може бути там до кінця року. Офіційні особи в США заявили, що українським силам буде легше навчитися використовувати й обслуговувати M1A1.

Мета, про яку повідомляється зараз, полягає в тому, щоб доставити 70-тонні бойові машини в зону бойових дій за вісім-десять місяців, проте план чиновників із США поки не заявлено публічно. Очікується, що офіційні представники Пентагону оголосять про рішення найближчим часом.

Також, за інформацією видання, під час візиту на танковий завод у Лімі, що в штаті Огайо, у лютому міністерка армії США Крістін Вормут зустрілася з офіційними особами, щоб визначити найкращі варіанти доставки танків в Україну.

Посадовці заводу заявили, що загальні обсяги виробництва можуть змінюватися в залежності від вимог контракту. І хоча зараз вони здатні будувати 15-20 бронемашин на місяць, включаючи танки, вони легко можуть збільшити це число до 33 одиниць на місяць, якщо додати ще одну зміну робітників.

Ситуація щодо навчання українських військових із питань управління й обслуговування танків поки що теж залишається невизначеною за термінами. Спочатку планувалося, щоб навчання військ збігалося за термінами з ремонтом танків, щоб обидва питання було вирішено до кінця поточного року. Отже, зараз Пентагон має намір забезпечити систему постачання деталей, необхідних для підтримки танків у робочому стані.

Нагадаємо, у лютому 2023 року міністерка армії США Крістін Вормут заявляла, що постачання основних бойових танків M1 Abrams в Україну може зайняти більш ніж рік.

Також у середині лютого Фокус писав про те, що в США провели випробування танка армії США M1 Abrams із експериментальною системою розпізнавання цілей на основі штучного інтелекту, щоб швидко знаходити й знищувати цілі.