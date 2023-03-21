Зеленский провел очередную Ставку Верховного главнокомандующего: о чем говорили военные

В ходе заседания участники обсуждали обеспечение подразделений Сил обороны боеприпасами. Также отдельно был рассмотрен вопрос защиты информации и предотвращения ее утечки.

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Президент Украины Владимир Зеленский 21 марта провел очередное заседание Ставки Верховного главнокомандующего, в ходе которого участники обсудили оперативную обстановку на фронтах и рассмотрели вопрос обеспечения подразделений ВСУ боеприпасами. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Во время заседания участники заслушали доклад Главнокомандующего Вооруженных сил Украины об оперативной обстановке на основных направлениях. А командующие оперативно-стратегических группировок войск доложили о ходе боевых действий в пределах зон ответственности группировок войск "Хортиця", "Таврія", "Одеса" и "Північ".

В свою очередь руководитель украинской разведки проинформировал участников Ставки о вероятных действиях противника в ближайшее время.

Военное руководство страны также рассмотрело вопрос о своевременном обеспечении бойцов Сил обороны необходимыми боеприпасами, в частности был обсужден календарь поступлений вооружения и боеприпасов со стороны украинских партнеров.

В заключение сообщалось, что в ходе заседания Ставки отдельно было уделено внимание вопросу защиты информации и предотвращения ее утечки.

Напомним, 14 марта президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего. По информации пресс-службы Офиса президента, участники заслушали доклады главнокомандующего ВСУ и высказались за продолжение обороны Бахмута.

Украинский лидер в своем видеообращении к украинцам 19 марта заявил о том, что война с Россией завершится тем, что военно-политическое руководство РФ будет нести ответственность за все совершенные в Украине преступления.