Зеленський провів чергову Ставку Верховного головнокомандувача: про що говорили військові

Під час засідання учасники обговорювали забезпечення підрозділів Сил оборони боєприпасами. Також окремо було розглянуто питання захисту інформації та запобігання її витоку.

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Президент України Володимир Зеленський 21 березня провів чергове засідання Ставки Верховного головнокомандувача, під час якого учасники обговорили оперативну обстановку на фронтах і розглянули питання забезпечення підрозділів ЗСУ боєприпасами. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Під час засідання учасники заслухали доповідь Головнокомандувача Збройних сил України про оперативну обстановку на основних напрямках. А командувачі оперативно-стратегічних угруповань військ доповіли про перебіг бойових дій у межах зон відповідальності угруповань військ "Хортиця", "Таврія", "Одеса" та "Північ".

Зі свого боку, керівник української розвідки проінформував учасників Ставки про ймовірні дії противника найближчим часом.

Військове керівництво країни також розглянуло питання про своєчасне забезпечення бійців Сил оборони необхідними боєприпасами, зокрема обговорено календар надходжень озброєння і боєприпасів з боку українських партнерів.

На закінчення повідомлялося, що під час засідання Ставки окремо було приділено увагу питанню захисту інформації та запобігання її витоку.

Нагадаємо, 14 березня президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача. За інформацією пресслужби Офісу президента, учасники заслухали доповіді головнокомандувача ЗСУ та висловилися за продовження оборони Бахмута.

Український лідер у своєму відеозверненні до українців 19 березня заявив про те, що війна з Росією завершиться тим, що військово-політичне керівництво РФ нестиме відповідальність за всі скоєні в Україні злочини.