СМИ сообщили, что украинские летчики проходят обучение во Франции на Mirage 2000

Французские журналисты пишут, что украинцы уже обучаются полтора месяца на авиабазах Мон-де-Марсан и Нанси. Однако украинская сторона опровергает эту информацию.

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Около 30 украинских летчиков в течение более полутора месяцев проходят ускоренную подготовку на французских многоцелевых истребителях Dassault Mirage 2000. Таким образом, Франция присоединилась к Соединенным Штатам, которые также проводят подготовку украинских летчиков по управлению F-16. Об этом 21 марта сообщили журналисты французского издания Le Figaro.

Обозреватели пишут, что с начала полномасштабной агрессии РФ Франция часто подвергалась критике со стороны своих европейских союзников за неоднозначность своей внешней политики относительно Москвы.

В то же время Париж неоднократно предоставлял военную помощь Украине, отправив сначала 155-мм САУ CAESAR, а затем и бронемашины AMX. При этом французские танки прибыли в Украину одни из первых, "открыв дорогу" тяжелым немецким танкам Leopard 2.

Сообщается, что решение обучать украинских летчиков на авиабазах Мон-де-Марсан и Нанси было принято накануне визита президента Украины Владимира Зеленского в Париж 8 февраля. При этом только 1 марта глава Министерства обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что французская сторона ведет дискуссию с украинцами по поводу самолетов и обучения летчиков в Польше.

Президент Франции Эммануэль Макрон со своей стороны также намекнул о возможности предоставить Украине истребители и, соответственно организовать подготовку украинских военных. Он расплывчато заявил, что "в принципе ничего не запрещено", однако, по его словам, просьба Киева не должна "носить эскалационный характер".

Комментарии ВСУ

В то же время спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии Liga.net опроверг информацию французских журналистов и заявил, что данные не соответствуют действительности.

Также эту информацию не подтвердил украинский летчик с позывным Juice. В своем Twitter он написал, что никаких наших "Рыцарей неба" во Франции нет.

Напомним, журналисты The Times со ссылкой на начальника воздушного командования "Центр" ВВС ВСУ Сергея Голубцова 20 марта сообщили, что украинские воздушные силы потеряли нескольких своих лучших пилотов из-за "отсутствия надлежащего оборудования". Голубцов также отметил успехи украинцев, которые проходят подготовку на авиабазе в США.