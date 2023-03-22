ЗМІ повідомили, що українські льотчики проходять навчання у Франції на Mirage 2000

Французькі журналісти пишуть, що українці вже навчаються півтора місяці на авіабазах Мон-де-Марсан і Нансі. Проте українська сторона заперечує цю інформацію.

Related video

Майже 30 українських льотчиків протягом понад півтора місяці проходять прискорену підготовку на французьких багатоцільових винищувачах Dassault Mirage 2000. Так Франція приєдналася до Сполучених Штатів, які також проводять підготовку українських льотчиків з управління F-16. Про це повідомили журналісти французького видання Le Figaro.

Оглядачі пишуть, що з початку повномасштабної агресії РФ Франція часто критикувала своїх європейських союзників за неоднозначність своєї зовнішньої політики щодо Москви.

У той же час Париж неодноразово надавав військову допомогу Україні, відправивши спочатку 155-мм САУ CAESAR, а потім і бронемашини AMX. При цьому французькі танки прибули в Україну одні з перших, відкривши дорогу важким німецьким танкам Leopard 2.

Повідомляється, що рішення навчати українських льотчиків на авіабазах Мон-де-Марсан і Нансі було ухвалено напередодні візиту президента України Володимира Зеленського до Парижа 8 лютого. При цьому лише 1 березня глава Міністерства оборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що французька сторона веде дискусію з українцями щодо літаків і навчання льотчиків у Польщі.

Президент Франції Емманюель Макрон зі свого боку також натякнув про можливість надати Україні винищувачі та, відповідно, організувати підготовку українських військових. Він розпливчасто заявив, що "в принципі нічого не заборонено", проте, за його словами, прохання Києва не повинно "носити ескалаційний характер".

Коментарі ЗСУ

Водночас речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у коментарі Liga.net спростував інформацію французьких журналістів і заявив, що дані не відповідають дійсності.

Також цю інформацію не підтвердив український льотчик із позивним Juice. У своєму Twitter він написав, що жодних наших "Лицарів неба" у Франції немає.

Нагадаємо, журналісти The Times із посиланням на начальника повітряного командування "Центр" ВПС ЗСУ Сергія Голубцова 20 березня повідомили, що українські повітряні сили втратили кількох своїх найкращих пілотів через "відсутність належного обладнання". Голубцов також наголосив на успіхах українців, які проходять підготовку на авіабазі в США.