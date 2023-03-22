"И не такое переживали": кадры спасения пострадавших в Запорожье от первого лица (видео)

Правоохранители одни из первых прибыли в обстрелянные дома и сняли на видео процесс помощи пострадавшим.

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Сотрудники патрульной полиции Запорожской области показали, как спасали пострадавших мирных жителей сразу же после удара российскими ракетами по жилому дому в Запорожье 22 марта.

Известно, что патрульные прибыли на место происшествия одними из первых и сразу же подключились к спасательной операции.

"И не такое переживали, бабуль. Все будет нормально, сейчас обуемся", — слышен за кадром ободряющий голос спасателя, помогавшего пожилой женщине покинуть разрушенное помещение.

На видео показан процесс разбора завалов разбитых домов, помощь в освобождении людей от обломков, оказание первой помощи раненным, а также помощь в эвакуации пострадавших людей на высоких этажах, где после обстрела появились очаги возгорания.

"Патрульные совместно с другими службами на месте оказывали всю необходимую помощь потерпевшим. Инспекторы помогали деблокировать людей из-под завалов, в первую очередь оказывали медицинскую помощь тяжелораненым, эвакуировали из разрушенных жилищ людей и сопровождали в безопасное место, поскольку существовала опасность повторного удара", — указано в информации ведомства.

Также известно, что экипажи патрульной полиции охраняли место происшествия, регулировали дорожное движение на усложненных участках дорог и обеспечивали беспрепятственный проезд спецтранспорта.

Напомним, 22 марта российские войска нанесли ракетный удар по жилым домам в Запорожье. По данным По данным спасателей, в ходе атаки на жилой дом пострадали 34 человека, 29 из них были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

В день трагедии представители Вашингтона заявили, что обстрел мирных жителей вполне согласуется с методами России и может оказаться сознательным действием.