"І не таке переживали": кадри порятунку постраждалих у Запоріжжі від першої особи (відео)

Правоохоронці одні з перших прибули до обстріляних будинків і зняли на відео процес допомоги постраждалим.

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Співробітники патрульної поліції Запорізької області показали, як рятували постраждалих мирних жителів відразу після удару російськими ракетами по житловому будинку в Запоріжжі 22 березня.

Відомо, що патрульні прибули на місце події одними з перших і одразу ж підключилися до рятувальної операції.

"І не таке переживали, бабусю. Все буде нормально, зараз взуємося", — чути за кадром підбадьорливий голос рятівника, який допомагав літній жінці покинути зруйноване приміщення.

На відео показано процес розбору завалів розбитих будинків, допомогу у визволенні людей від уламків, надання першої допомоги пораненим, а також допомогу в евакуації постраждалих людей на високих поверхах, де після обстрілу з'явилися осередки спалаху.

"Патрульні спільно з іншими службами на місці надавали всю необхідну допомогу потерпілим. Інспектори допомагали деблокувати людей з-під завалів, насамперед надавали медичну допомогу тяжко пораненим, евакуювали з зруйнованих будинків людей та супроводжували у безпечне місце, оскільки існувала небезпека повторного удару", — зазначено у інформації відомства.

Також відомо, що екіпажі патрульної поліції охороняли місце пригоди, регулювали дорожній рух на ускладнених ділянках доріг та забезпечували безперешкодний проїзд спецтранспорту.

Нагадаємо, 22 березня російські війська завдали ракетного удару по житлових будинках у Запоріжжі. За даними рятувальників, у процесі атаки на житловий будинок постраждали 34 особи, 29 з них були госпіталізовані з травмами різного ступеня важкості.

У день трагедії представники Вашингтона заявили, що обстріл мирних жителів цілком узгоджується з методами Росії і може виявитися свідомою дією.