"Позволил лишние эмоции": комбат "Купол" объяснил свои слова, сказанные в интервью WP

По словам боевого командира десантного батальона ВСУ Анатолия "Купола", он говорил откровенно, как умел. Но пересмотрел конечный результат после шумихи — и был поражен, насколько "все как-то не так".

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Боевой командир десантного батальона ВСУ Анатолий Козел (позывной "Купол"), пониженный в звании после скандального интервью The Washington Post, заявил, что американские журналисты интерпретировали его словам по-своему. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам комбата, он говорил откровенно, как умел.

"Но когда поднялась шумиха, пересмотрел конечный результат — и сам был поражен, насколько все как-то не так", — пояснил он, добавив, что ему хочется верить, что журналисты порезали на куски его рассказ по недомыслию, а не преднамеренно.

Он отметил, что слова, которые оказались в публикации издания, лишь часть того, о чем он говорил. В частности, журналисты вырезали слова о том, что десантно-штурмовые войска вообще не выводились на восстановление, что, как он считает, давно следовало бы сделать.

"Моя критика — это не желание втоптать в грязь украинскую армию. Напротив — это желание изменить ее к лучшему", — пояснил военнослужащий.

"Купол" говорит, что разговору с журналистами предшествовал период тяжелых боестолкновений, и потому "немного позволил себе лишние эмоции", возможно, преувеличенные.

Военнослужащий говорит, что высказал свою "личную субъективную мысль", однако, подчеркивает, что это не официальная позиция руководства ДШВ. Он также сообщил, что сейчас участвует в дискуссиях с командованием подразделения относительно того, что нужно изменить, дабы снизить количество потерь.

"Не ищите предательства там, где его нет. Не манипулируйте на моих эмоциях и вырванных из контекста высказываниях", — пояснил комбат.

Напомним, что в ДШВ сделали официальное заявление после скандального интервью комбата ВСУ изданию The Washington Post, в котором он рассказал о том, что в ВСУ осталось мало военнослужащих с боевым опытом. Анатолий Козел также сообщил журналистам, что надеется на то, что США должным образом подготовят бойцов ВСУ, которые будут участвовать в контрнаступлении. После вышедшей публикации командир батальона 46-й отдельной аэромобильной бригады сообщил о давлении со стороны начальства и о нежелании "служить с такими командующими".

Ранее Фокус сообщал, что после решения командования ДШВ перевести "Купола" в учебный центр, он решил подать рапорт на увольнение. В дальнейшем он планирует пойти на службу в другие войска и отправиться на передовую.