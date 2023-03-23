"Дозволив зайві емоції": комбат "Купол" пояснив свої слова, сказані в інтерв'ю WP

За словами бойового командира десантного батальйону ЗСУ Анатолія "Купола", він говорив відверто, як умів. Але переглянув кінцевий результат після галасу — і був вражений, наскільки "все якось не так".

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Бойовий командир десантного батальйону ЗСУ Анатолій Козел (позивний "Купол"), понижений у званні після скандального інтерв'ю The Washington Post, заявив, що американські журналісти інтерпретували його слова по-своєму. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

За словами комбата, він говорив відверто, як умів.

"Але коли зчинився галас, переглянув кінцевий результат — і сам був вражений, наскільки все якось не так", — пояснив він, додавши, що йому хочеться вірити, що журналісти порізали на шматки його розповідь через недорозуміння, а не навмисно.

Він зазначив, що слова, які опинилися в публікації видання, є лише частиною того, про що він говорив. Зокрема, журналісти вирізали слова про те, що десантно-штурмові війська взагалі не виводилися на відновлення, що, як він вважає, давно слід було б зробити.

"Моя критика — це не бажання втоптати в багнюку українську армію. Навпаки — це бажання змінити її на краще", — пояснив військовослужбовець.

"Купол" каже, що розмові з журналістами передував період важких зіткнень, і тому "трохи дозволив собі зайві емоції", можливо, перебільшені.

Військовослужбовець каже, що висловив свою "особисту суб'єктивну думку", проте підкреслює, що це не офіційна позиція керівництва ДШВ. Він також повідомив, що зараз бере участь у дискусіях із командуванням підрозділу щодо того, що потрібно змінити, щоб знизити кількість втрат.

"Не шукайте зради там, де її немає. Не маніпулюйте на моїх емоціях і вирваних із контексту висловлюваннях", — пояснив комбат.

Нагадаємо, що у ДШВ зробили офіційну заяву після скандального інтерв'ю комбата ЗСУ виданню The Washington Post, у якому він розповів про те, що у ЗСУ залишилося мало військовослужбовців із бойовим досвідом. Анатолій Козел також повідомив журналістам, що сподівається на те, що США належним чином підготують бійців ЗСУ, які братимуть участь у контрнаступі. Після публікації командир батальйону 46-ї окремої аеромобільної бригади повідомив про тиск з боку начальства і про небажання "служити з такими командувачами".

Раніше Фокус повідомляв, що після рішення командування ДШВ перевести "Купола" до навчального центру, він вирішив подати рапорт на звільнення. Надалі він планує піти на службу до інших військ і вирушити на передову.