"Под контролем артиллеристов РФ": на росТВ возмутились поездкой Зеленского в Бахмут (видео)

Телеведущая Ольга Скабеева удивилась, как президенту Украины удалось попасть в город по "дороге смерти", а ее собеседник и вовсе не смог ответить на вопрос, что сейчас происходит в Бахмуте.

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Российская пропагандистка и ведущая программы "60 минут" на федеральном телеканале "Россия 1" Ольга Скабеева выразила недоумение из-за поездки президента Украины Владимира Зеленского в Бахмут Донецкой области 22 марта. Она удивилась, как глава государства смог посетить город и проехать по "дороге смерти", которую якобы контролируют артиллеристы ВС РФ. Об этом она заявила в эфире своего шоу 22 марта.

"Что в итоге в Бахмуте? Сообщают, что Зеленский съездил туда и якобы проехал по той "дороге смерти", которую полностью контролируют российские артиллеристы. Ну, то есть не контролируют или Зеленский не съездил?", — спросила Скабеева у собеседника, находившегося в ОРДЛО.

Однако он не смог на него ответить, заявив, что не знает точную обстановку в Бахмуте.

"Что-то происходит точно", — подытожил он.

Напомним, 22 марта Владимир Зеленский посетил позиции Вооруженных сил Украины в Бахмуте и вручил награды украинским бойцам. Также президент заслушал доклады относительно последней оперативной ситуации и хода боевых действий на участке фронта.

Кроме того, во время рабочей поездки в Донецкую область глава государства заехал на одну из заправок в регионе, чтобы купить чай. Во время этого он сфотографировался с военными и местными жителями