"Під контролем артилеристів РФ": на росТВ обурилися поїздкою Зеленського до Бахмута (відео)

Телеведуча Ольга Скабеєва здивувалася, як президентові України вдалося потрапити до міста по "дорозі смерті", а її співрозмовник і зовсім не зміг відповісти на запитання, що зараз відбувається у Бахмуті.

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Російська пропагандистка та ведуча програми "60 хвилин" на федеральному телеканалі "Росія 1" Ольга Скабеєва висловила подив через поїздку президента України Володимира Зеленського до Бахмута Донецької області 22 березня. Вона здивувалася, як глава держави зміг відвідати місто та проїхати "дорогою смерті", яку нібито контролюють артилеристи ЗС РФ. Про це вона заявила в ефірі свого шоу 22 березня.

"Що в результаті в Бахмуті? Повідомляють, що Зеленський з'їздив туди і нібито проїхав тією "дорогою смерті", яку повністю контролюють російські артилеристи. Ну, тобто не контролюють чи Зеленський не з'їздив?", — запитала Скабеєва у співрозмовника, який перебував у ОРДЛО.

Однак він не зміг на нього відповісти, заявивши, що не знає точну ситуацію в Бахмуті.

"Щось відбувається точно", — підсумував він.

Нагадаємо, 22 березня Володимир Зеленський відвідав позиції Збройних сил України у Бахмуті та вручив нагороди українським бійцям. Також президент заслухав доповіді щодо останньої оперативної ситуації та перебігу бойових дій на ділянці фронту.

Крім того, під час робочої поїздки до Донецької області глава держави заїхав на одну із заправок у регіоні, щоб купити чай. Під час цього він сфотографувався з військовими та місцевими жителями.