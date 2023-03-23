ВС РФ наступают в Луганской области: есть успехи в районе Кременной, — разведка Британии

По информации разведчиков, вероятно, россияне планируют выйти к реке Оскол и захватить город Купянск Харьковской области, который является крупным логистическим узлом.

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Российские войска частично восстановили контроль над территориями на Кременском направлении в Луганской области, где ранее ВСУ проводили контрнаступление. Тяжелые бои идут в районе Кременной и Сватово с начала марта. Об этом сообщает разведка Британии в сводке за 23 марта.

Карта: DeepState

По информации ведомства, россияне захватили территории на подходе к Кременной. На некоторых участках фронта оккупантом удалось продвинуться на несколько километров.

Специалисты отмечают, что, вероятно, российское командование пытается расширить зону безопасности на запад от подготовленных линий обороны на возвышенностях, а также интегрировать естественное препятствие — реку Оскол.

Скорее всего, оккупанты намерены повторно захватить город Купянск Харьковской области, который является логистическим узлом.

Карта: DeepState

В то же время в оперативном плане на северо-востоке Украины усилия РФ остаются оборонительными. Российские командиры, вероятно, опасаются, что это один из направлений, где Украина может попытаться провести крупные контрнаступательные операции.

Напомним, 23 марта аналитики из Института изучения войны сообщали, что наступление российских войск замедлилось, однако оккупанты могут атаковать на других участках фронта. По их мнению, усиленные наступательные операции ВС РФ могут заставить ВСУ покинуть Бахмут или Авдеевку, однако на данный момент это маловероятно.

22 марта представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что Вашингтон поддерживает стремление Украины защитить Бахмут. По его словам, США будут поддерживать Украину, помогать ей оружием и разведкой, где бы она не решила воевать с агрессором.