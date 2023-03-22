В США поддержали стремление Украины защитить Бахмут и рассказали о контрнаступлении ВСУ

По словам представителя Совета нацбезопасности США Джона Кирби, Вашингтон будет поддерживать Украину, помогать ей оружием и разведкой, где бы она не решила воевать с агрессором.

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Соединенные Штаты поддерживают Украину в ее стремлении защищать Бахмут, а потому будут продолжать обеспечивать ее всем необходимым для защиты от российского агрессора. Об этом заявил официальный представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби, пишет CNN.

По словам американского чиновника, украинские солдаты храбро сражаются в Бахмуте, несмотря на то, что бои очень жестокие.

"На дворе 21 марта, а Бахмут до сих пор не захвачен русскими", — отметил Кирби.

Он заявил, что приоритет битве за Бахмут отдают и в Украине, и в России. Вашингтон будет и дальше помогать Украине "где бы она не решила сражаться".

"Это означает разведку. Это означает военную поддержку. Это означает оружие. Это означает возможности. Вот на чем мы сосредоточимся", — сказал Кирби.

Будущие битвы

По словам Кирби, ближайшие недели будут по-настоящему критическими в этой войне. Так, Соединенные Штаты ожидают, что президент РФ попытается начать еще одно наступление, возможно, по другим направлениям.

"Мы должны убедиться, что делаем все возможное, чтобы Украина была к этому готова", — сказал он.

Также американский чиновник заявил, что в Вашингтоне хотят, чтобы у Украины были все возможности для защиты от любого наступления со стороны России. Более того, у ВСУ должна быть возможность проводить наступательные операции там, где сочтет нужным командование.

"Мы делаем все возможное, чтобы убедиться, что они готовы как можно лучше перед предстоящими критическими неделями и месяцами". – сказал Кирби.

Напомним, что США передадут Украине ЗРК Patriot быстрее, чем планировалось. По словам американского генерала Шейна Моргана, благодаря "агрессивному" графику тренировок украинские военные смогли досрочно завершить освоение систем Patriot.