У США підтримали прагнення України захистити Бахмут і розповіли про контрнаступ ЗСУ

За словами представника Ради нацбезпеки США Джона Кірбі, Вашингтон підтримуватиме Україну, допомагатиме їй зброєю та розвідкою, де б вона не вирішила воювати з агресором.

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Сполучені Штати підтримують Україну у її прагненні захищати Бахмут, а тому продовжуватимуть забезпечувати її всім необхідним для захисту від російського агресора. Про це заявив офіційний представник Ради національної безпеки Джон Кірбі, пише CNN.

За словами американського чиновника, українські солдати хоробро борються в Бахмуті, попри те, що бої дуже жорстокі.

"На дворі 21 березня, а Бахмут досі не захоплений росіянами", — зазначив Кірбі.

Він заявив, що пріоритет битві за Бахмут віддають і в Україні, і Росії. Вашингтон і надалі допомагатиме Україні "де б вона не вирішила битися".

"Це означає розвідку. Це означає військову підтримку. Це означає зброю. Це означає можливості. Ось на чому ми зосередимося", — сказав Кірбі.

Майбутні битви

За словами Кірбі, найближчі тижні будуть по-справжньому критичними у цій війні. Так, Сполучені Штати очікують, що президент РФ спробує розпочати ще один наступ, можливо, за іншими напрямками.

"Ми маємо переконатися, що робимо все можливе, щоб Україна була до цього готова", — сказав він.

Також американський чиновник заявив, що у Вашингтоні хочуть, щоб Україна мала всі можливості для захисту від будь-якого наступу з боку Росії. Щобільше, ЗСУ мають мати можливість проводити наступальні операції там, де вважатиме за потрібне командування.

"Ми робимо все можливе, щоб переконатися, що вони готові якнайкраще перед майбутніми критичними тижнями та місяцями". – сказав Кірбі.

Нагадаємо, що США передадуть Україні ЗРК Patriot швидше, ніж планувалося. За словами американського генерала Шейна Моргана, завдяки агресивному графіку тренувань українські військові змогли достроково завершити освоєння систем Patriot.