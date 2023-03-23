ЗС РФ наступають на Луганщині: є успіхи в районі Кремінної, — розвідка Британії

За інформацією розвідників, ймовірно, росіяни планують вийти до річки Оскіл та захопити місто Куп'янськ Харківської області, яке є великим логістичним вузлом.

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Російські війська частково відновили контроль над територіями на Кремінському напрямку на Луганщині, де раніше ЗСУ проводили контрнаступ. Тяжкі бої йдуть у районі Кремінної та Сватове з початку березня. Про це повідомляє розвідка Британії у зведенні за 23 березня.

Карта: DeepState

За інформацією відомства, росіяни захопили території на підході до Кремінної. На деяких ділянках фронту окупантам удалося просунутися на кілька кілометрів.

Фахівці зазначають, що ймовірно, російське командування намагається розширити зону безпеки на захід від підготовлених ліній оборони на височинах, а також інтегрувати природну перешкоду — річку Оскіл.

Швидше за все, окупанти мають намір повторно захопити місто Куп'янськ Харківської області, яке є логістичним вузлом.

Карта: DeepState

Водночас, в оперативному плані на північному сході України зусилля РФ залишаються оборонними. Російські командири, ймовірно, побоюються, що це один із напрямків, де Україна може спробувати провести великі контрнаступальні операції.

Нагадаємо, 23 березня аналітики з Інституту вивчення війни повідомляли, що наступ російських військ сповільнився, проте окупанти можуть атакувати на інших ділянках фронту. На їхню думку, посилені наступальні операції ЗС РФ можуть змусити ЗСУ залишити Бахмут чи Авдіївку, проте на даний момент це малоймовірно.

22 березня представник Ради нацбезпеки США Джон Кірбі заявив, що Вашингтон підтримує прагнення України захистити Бахмут. За його словами, США підтримуватимуть Україну, допомагатимуть їй зброєю та розвідкою, де б вона не вирішила воювати з агресором.