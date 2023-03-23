Под Киевом разобрали завалы общежития после атаки БПЛА: названо число погибших (фото)

В ходе спасательной операции были выявлены тела 9 мирных жителей. Ночная атака БПЛА привела не только к гибели гражданских, но и частичному разрушению двух общежитий со зданием местного лицея.

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В ночь на 23 марта спасатели завершили разбирать завалы на территории лицея в городе Ржищев Киевской области после атаки беспилотников Shahed-136 22 марта. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В результате обстрела РФ частично уничтожены 4 и 5 этажи двух пятиэтажных общежитий и учебный корпус профессионального лицея, после чего начался пожар.

По итогам спасательной операции было найдено 9 тел погибших, еще 7 человек получили ранения, а из-под завалов удалось спасти одного человека.

"На месте происшествия было привлечено 116 человек личного состава и 27 единиц техники, из них — 6 единиц техники и 19 человек от МРЦ", — сказано в сообщении.

Напомним, 22 марта Россией была осуществлена ночная атака БПЛА в Киевской области с помощью ударных дронов.

Позже выяснилось, что оккупанты ударили по Ржищеву Киевской области, а также по Житомирщине, где был поврежден один объект инфраструктуры. В Воздушных силах ВСУ сообщали, что оккупанты запустили 21 беспилотник из Брянской области, 16 из них были уничтожены.

Позже днем армия РФ ударила по жилому дому в Запорожье, после чего начался пожар сразу в двух многоэтажках. В результате обстрела пострадали 34 человека, среди них — дети.