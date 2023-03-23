Під Києвом розібрали завали гуртожитку після атаки БПЛА: названо кількість загиблих (фото)

Під час рятувальної операції було виявлено тіла 9 мирних мешканців. Нічна атака БПЛА призвела не лише до загибелі цивільних, а й до часткового руйнування двох гуртожитків із будинком місцевого ліцею.

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У ніч на 23 березня рятувальники завершили розбирати завали на території ліцею у місті Ржищів Київської області після атаки безпілотників Shahed-136 22 березня. Про це повідомили у пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Внаслідок обстрілу РФ частково знищено 4 та 5 поверхи двох п'ятиповерхових гуртожитків та навчальний корпус професійного ліцею, після чого почалася пожежа.

За підсумками рятувальної операції було знайдено 9 тіл загиблих, ще 7 людей зазнали поранень, а з-під завалів вдалося врятувати одну людину.

"На місці події було залучено 116 осіб особового складу та 27 одиниць техніки, з них — 6 одиниць техніки та 19 осіб від МРЦ", — сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 22 березня Росією було здійснено нічну атаку БПЛА у Київській області за допомогою ударних дронів.

Пізніше з'ясувалося, що окупанти вдарили по Ржищеву Київської області, а також по Житомирщині, де було пошкоджено один об'єкт інфраструктури. У Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що окупанти запустили 21 безпілотник із Брянської області, 16 із них було знищено.

Пізніше вдень армія РФ вдарила по житловому будинку в Запоріжжі, після чого почалася пожежа одразу у двох багатоповерхівках. Внаслідок обстрілу постраждали 34 особи, серед них — діти.