"Харьковское контрнаступление": разведка обнародовала фильм о самой успешной операции Украины (видео)

Документальная лента является последней в трилогии "Военная разведка Украины: на море, в небе, на земле". В нем подробно рассказывается, как именно Силы обороны проводили контрнаступление, благодаря которому удалось уволить около 400 населенных пунктов.

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В среду, 22 марта, показали документальную ленту "Харьковское контрнаступление. Земля". Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило информацию о премьере.

Фильм последний в трилогии "Военная разведка Украины: на море, в небе, на земле". Автор работ – Артем Шевченко.

Лента рассказывает подробности успешного наступления Сил обороны Украины в Харьковской области осенью 2022 года. За весь период российско-украинской войны он оказался самым успешным и результативным. Украинская военная разведка сыграла в историческом и молниеносном наступлении важное значение. Военнослужащие зарекомендовали себя как профессионалы высокого уровня.

В феврале украинские зрители уже увидели презентацию цикла из трех документальных фильмов "Военная разведка Украины: на море, в небе, на земле". В целом трилогия передает подробности участия военнослужащих ГУР в важных миссиях, в частности, в битве за остров Змеиный, авиапрорыве на Азовсталь и контрнаступлении в Харьковской области.

Слобожанское контрнаступление Вооруженных сил Украины осенью 2022 года называют шедевром стратегического уровня. По результатам наступательной операции удалось освободить 8500 квадратных километров украинской земли на Харьковщине, а это около 400 населенных пунктов и 150 тысяч украинских жителей.

Напомним, 15 марта состоялась премьера документального фильма "Битва за остров". Главное управление разведки продемонстрировало уникальные кадры, как бойцы украинских спецподразделений высаживались на оккупированный россиянами остров и штурмовал его. Благодаря успешным и профессиональным действиям украинских защитников удалось сохранить доступ к Черному морю и остановить продвижение российских войск в Одесскую область.