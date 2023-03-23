"Харківський контрнаступ": розвідка оприлюднила фільм про найуспішнішу операцію України (відео)

Документальна стрічка є останньою у трилогії "Воєнна розвідка України: на морі, у небі, на землі", в якій детально розповідається, як саме Сили оборони проводили контрнаступ, завдяки якому вдалося звільнити близько 400 населених пунктів.

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У середу, 22 березня, показали документальну стрічку "Харківський контрнаступ. Земля". Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило інформацію щодо прем'єри.

Фільм є останнім у трилогії "Воєнна розвідка України: на морі, у небі, на землі". Автор робіт – Артем Шевченко.

Стрічка розповідає подробиці успішного наступу Сил оборони України на Харківщині восени 2022 року. За весь період російсько-української війни він виявився найуспішнішим та найрезультативнішим. Українська воєнна розвідка відіграла в історичному та блискавичному наступі вагоме значення. Військовослужбовці зарекомендували себе як професіонали високого рівня.

У лютому українські глядачі вже побачили презентацію циклу з трьох документальних фільмів "Воєнна розвідка України: на морі, у небі, на землі". Загалом трилогія передає подробиці участі військовослужбовців ГУР у важливих місіях, зокрема у битві за острів Зміїний, авіапрориві на Азовсталі та контрнаступі на Харківщині.

Слобожанський контрнаступ Збройних сил України восени 2022 року називають шедевром стратегічного рівня. За результатами наступальної операції вдалося звільнити 8500 квадратних кілометрів української землі на Харківщині, а це ― близько 400 населених пунктів та 150 тисяч українських мешканців.

Нагадаємо, 15 березня відбулася прем'єра документального фільму "Битва за острів". Головне управління розвідки продемонструвало унікальні кадри, як бійці українських спецпідрозділів висаджувалися на окупований росіянами острів та штурмував його. Завдяки успішним та професійним діям українських захисників вдалося зберегти доступ до Чорного моря та зупинити просування російських військ до Одещини.