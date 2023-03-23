В Беларуси создали зенитный ракетный полк у границ Украины

Подразделение, по информации Минобороны РБ, будет дислоцироваться в населенном пункте Лунинец, который расположен в 60 километрах от Ровенской области.

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В Беларуси сформирован зенитный ракетный полк вблизи украинской границы. Об этом 23 марта говорится в заявлении Минобороны РБ.

Ведомство отметило, что при формировании соединения особое внимание уделяли появлению современной военной инфраструктуры. Не менее важна была и учебно-материальная база. Для личного состава и их семей вроде бы оборудовали комфортабельные места.

Будет инспектировать новое подразделение министр обороны Беларуси Виктор Хренин. Он должен прибыть в Лунинец 23 марта.

Зенитный ракетный полк будет располагаться в 60 км от украинской границы. В Министерстве обороны Украины не комментировали, есть ли угроза со стороны нового формирования для обстрелов Волыни.

Ранее Фокус сообщал, что украинские пограничники назвали количество российских военных в Беларуси. По их оценке, на территории сателлита РФ находится около 9-10 тысяч российских военных. Они проходят военное обучение или участвуют в совместных учениях, находятся на территории Беларуси. После соответствующей подготовки эти подразделения отправляют в Российскую Федерацию, где решается вопрос об их применении на фронте, в частности на Донетчине и Луганщине.

Также Александр Лукашенко подписал указ о призыве офицеров запаса армии Беларуси. Под призыв попадут около 250 человек. Распоряжение касается лиц, которые уже проходили соответствующую подготовку по программам обучения офицеров запаса на военных факультетах или кафедрах. Подобные мероприятия, как отметили в Беларуси, плановые, поскольку проводятся ежегодно армией, поэтому якобы не являются основанием для реакции со стороны соседних государств.