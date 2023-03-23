У Білорусі створили зенітний ракетний полк біля кордонів України

Підрозділ, за інформацією Міноборони РБ, дислокуватиметься у населеному пункті Лунинець, який розташований за 60 кілометрів від Рівненської області.

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У Білорусі сформували зенітний ракетний полк поблизу українського кордону. Про це 23 березня йдеться у заяві Міноборони РБ.

Відомство наголосило на тому, що під час формування з'єднання особливу увагу приділяли появі сучасної військової інфраструктури. Не менш важливою була й навчально-матеріальна база. Для особового складу та їхніх сімей наче обладнали комфортабельні місця.

Інспектуватиме новий підрозділ міністр оборони Білорусі Віктор Хренін. Він має прибути до Лунинця 23 березня.

Зенітний ракетний полк розташовуватиметься за 60 км від українського кордону. У Міністерстві оборони України не коментували чи є загроза з боку нового формування для обстрілів Волині.

Раніше Фокус повідомляв, що українські прикордонники назвали кількість російських військових у Білорусі. За їхньою оцінкою, на території сателіта РФ перебуває близько 9-10 тисяч російських військових. Вони проходять військовий вишкіл чи беруть участь у спільних навчаннях, перебувають на території Білорусі. Після відповідного вишколу ці підрозділи відправляють до Російської Федерації, де вирішується питання щодо їхнього застосування на фронті, зокрема на Донеччині та Луганщині.

Також Олександр Лукашенко підписав указ про призов офіцерів запасу армії Білорусі. Під призов потраплять до 250 людей. Розпорядження стосується осіб, які раніше вже проходили відповідну підготовку за програмами навчання офіцерів запасу на військових факультетах чи кафедрах. Подібні заходи, як зазначили у Білорусі, планові, оскільки проводяться армією щороку, тому нібито не є підставою для реакції з боку сусідніх держав.