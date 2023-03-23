Премьер РФ заявил о начале "глубокой трансформации мироустройства", которую возглавила Москва

По словам премьер-министра России Михаила Мишустина, из-за Запада все больше стран сомневаются в "справедливом мире будущего".

Related video

Мир очень быстро двигается к многополярности, а Российская Федерация возглавляет этот процесс. Об этом 23 марта, выступая перед Госдумой, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает ТАСС.

"В прошлом году началась глубокая трансформация мироустройства. Все больше стран понимают, что справедливый мир будущего несовместим с "правилами", навязанными коллективным Западом. Ускорилось движение к многополярности. На острие этого процесса сейчас именно Россия", — сказал он.

Он также отметил, что сейчас в мире идет жесткая стратегическая конкуренция и назвал ее "борьбой за право выбирать собственный путь исходя из национальных интересов во благо своего народа".

21 марта западное издание Financial Times опубликовало материал по результатам визита китайского лидера Си Цзиньпина в Москву. В частности, отмечается, что РФ превращается в сырьевой придаток КНР, а асимметричность российско-китайских отношений усилилась после введения против России санкций.

Экспрезидент России и заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев 22 марта заявил, что Украина не может быть частью НАТО и вообще "является частью России". Медведев считает, что Украина и РФ разделены по геополитическим причинам и истории, а РФ долго с этим мирилась.