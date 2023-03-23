Прем'єр РФ заявив про початок "глибокої трансформації світоустрою", яку очолила Москва

За словами прем'єр-міністра Росії Михайла Мішустіна, через Захід все більше країн сумніваються у "справедливому світі майбутнього".

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Світ дуже швидко рухається до багатополярності, а Російська Федерація очолює цей процес. Про це 23 березня, виступаючи перед Держдумою заявив прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін, повідомляє ТАСС.

"Минулого року почалася глибока трансформація світоустрою. Все більше країн розуміють, що справедливий світ майбутнього несумісний із "правилами", нав'язаними колективним Заходом. Прискорився рух до багатополярності. На вістрі цього процесу зараз саме Росія", — сказав він.

Він також зазначив, що зараз у світі йде жорстка стратегічна конкуренція і назвав її "боротьбою за право обирати власний шлях, виходячи з національних інтересів на благо свого народу".

21 березня західне видання Financial Times опублікувало матеріал за результатами візиту китайського лідера Сі Цзіньпіна до Москви. Зокрема, там зазначається, що РФ перетворюється на сировинний придаток КНР, а асиметричність російсько-китайських відносин посилилася після запровадження проти Росії санкцій.

Експрезидент Росії та заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв 22 березня заявив, що Україна не може бути частиною НАТО і взагалі "є частиною Росії". Медведєв вважає, що Україна та РФ розділені через геополітичні причини й історію, а РФ довго з цим мирилася.