Бойцы открыли огонь на поражение: подробности гибели терробороновца на границе с Беларусью

Правоохранители расследуют гибель бойца терробороны на Волыни в рамках уголовного дела о возбуждении правил несения боевого дежурства.

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26 февраля стало известно, что на границе Украины с Беларусью во время выполнения боевой задачи погиб 33-летний боец ТРО из Волыни Сергей Панасюк. Гибель бойца расследует Государственное бюро расследования в рамках уголовного дела о возбуждении правил несения боевого дежурства. Об этом пишет "Суспільне".

Инцидент произошел 25 февраля этого года ночью в районе села Тур Ковельского района Волынской области.

"Военнослужащие по команде командира открыли огонь на поражение после сообщения о появлении неизвестных лиц вблизи линии границы Украины с Беларусью", — отметил директор территориального управления ГБР во Львове Руслан Ляшко.

В результате ранения получил один из военных. Во время транспортировки в медучреждение он скончался.

Руслан Ляшко отметил, что следователи ДБР уже опросили всех свидетелей происшествия и назначили ряд экспертиз.

С начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины подобный случай во Львовском ДБР впервые зафиксировали. По факту гибели бойца терробороны возбуждено уголовное производство о нарушении правил несения боевого дежурства.

Погибших Сергей Панасюк принимал участие в войне на востоке Украины, а после начала полномасштабного вторжения вступил в ряды терробороны и исполнял обязанности командира стрелкового взвода. У него остались дочь и сын.

Военный и оператор "Суспільного" Алексей Ольховик погиб 13 марта в Донецкой области в городе Бахмут. Алексей присоединился к одной из бригад столичной терробороны с началом полномасштабного вторжения РФ. Затем его отправили на фронт в Донецкую область.

13 марта стало известно о гибели участника "Лиги смеха" Романа Иваненко. Артист ушел из жизни в российском плену.