Бійці відкрили вогонь на ураження: подробиці загибелі тероборонівця на кордоні з Білоруссю

Правоохоронці розслідують загибель бійця тероборони на Волині у межах кримінальної справи про порушення правил несення бойового чергування.

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26 лютого стало відомо, що на кордоні України з Білоруссю під час виконання бойового завдання загинув 33-річний боєць ТРО з Волині Сергій Панасюк. Загибель бійця розслідує Державне бюро розслідування у межах кримінальної справи про порушення правил несення бойового чергування. Про це пише "Громадське".

Інцидент стався 25 лютого цього року вночі в районі села Тур Ковельського району Волинської області.

"Військовослужбовці за командою командира відкрили вогонь на ураження після повідомлення про появу невідомих осіб поблизу лінії кордону України з Білоруссю", — зазначив директор теруправління ДБР у Львові Руслан Ляшко.

В результаті поранення отримав один із військових. Під час транспортування до медзакладу він помер.

Руслан Ляшко зазначив, що слідчі ДБР вже опитали всіх свідків події та призначили низку експертиз.

З початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України подібний випадок у Львівському ДБР зафіксували вперше. За фактом загибелі бійця тероборони відкрито кримінальне провадження про порушення правил несення бойового чергування.

Загиблих Сергій Панасюк брав участь у війні на сході України, а після початку повномасштабного вторгнення вступив до лав тероборони і виконував обов'язки командира стрілецького взводу. У нього залишилися донька та син.

Військовий та оператор "Суспільного" Олексій Ольховик загинув 13 березня на Донеччині в місті Бахмут. Олексій приєднався до однієї з бригад столичної тероборони із початком повномасштабного вторгнення РФ. Згодом його відправили на фронт у Донецьку область.

13 березня стало відомо про загибель учасника "Ліги сміху" Романа Іваненка. Артист пішов із життя у російському полоні.