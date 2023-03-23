ВС РФ могут получить преимущество на поле боя: в The Washington Post назвали, когда
Для ВСУ катастрофой может обернуться не только задержка поставок необходимой техники, но и ее неактуальность, когда военная помощь от союзников все же прибудет в Украину, считает аналитик Атлантического совета Рэйчел Риццо.
Вооруженные силы РФ могут получить преимущество на поле боя перед украинской армией, если страны-союзницы не предоставят ВСУ самолеты F-16 и ракеты большой дальности. Также есть риск того, что нагрузки не выдержат транспортные узлы, на которых осуществляется доставка техники в Украину, написало 22 марта медиа The Washington Post.
Более того, даже уже то оружие, которое прибыло в Украину или находится в пути, может оказаться малоэффективным. Такое мнение в интервью изданию выразила аналитик Атлантического совета Рэйчел Риццо.
"Объявление об истребителях было в высшей степени символичным и вызвало громкие аплодисменты в Киеве, но самолеты советской эпохи имеют ограниченное применение, учитывая характер войны", — сказала эксперт.
По словам Риццо, истребители пригодятся украинским военным только в артиллерийском бою на ближней дистанции, в котором ни одна из сторон не контролирует небо.
Ситуация с танками Abrams, как пишет издание, тоже неоднозначна.
"Они (танки, — ред.) добавят большую бронированную силу, но прибудут не раньше осени — примерно через шесть месяцев после ожидаемого весеннего контрнаступления украинских войск", — отметила аналитик.
Кроме того, официальные лица в Пентагоне выразили опасения, что украинцы будут испытывать трудности с поддержкой и техническим обслуживанием танков Abrams.
Рэйчел Риццо считает, что сейчас РФ может получить преимущество на поле боя в четырех случаях:
- если страны-союзницы продолжат колебаться по поводу поставки ВСУ необходимого оружия и техники;
- если ожидаемая техника прибудет в Украину не в срок;
- если линии снабжения и транспортные узлы будут перегружены поставками оборудования;
- если предоставленная техника уже не будет актуальна на определенном этапе войны.
Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в конце марта заявил, что исход войны решит военная промышленность. По словам генсека НАТО, Британии, Франции и Германии стоит быть готовыми к продолжительной поддержке Украины снарядами и запчастями для бронетехники.
Мы также писали о том, что РФ может вести войну против Украины еще порядка двух лет. Замглавы разведки Вадим Скибицкий указал на то, что у страны-агрессора имеется для этого достаточный военный и экономический потенциал. Такой прогноз 23 марта сделали в ГУР.