ВС РФ могут получить преимущество на поле боя: в The Washington Post назвали, когда

Для ВСУ катастрофой может обернуться не только задержка поставок необходимой техники, но и ее неактуальность, когда военная помощь от союзников все же прибудет в Украину, считает аналитик Атлантического совета Рэйчел Риццо.

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Вооруженные силы РФ могут получить преимущество на поле боя перед украинской армией, если страны-союзницы не предоставят ВСУ самолеты F-16 и ракеты большой дальности. Также есть риск того, что нагрузки не выдержат транспортные узлы, на которых осуществляется доставка техники в Украину, написало 22 марта медиа The Washington Post.

Более того, даже уже то оружие, которое прибыло в Украину или находится в пути, может оказаться малоэффективным. Такое мнение в интервью изданию выразила аналитик Атлантического совета Рэйчел Риццо.

"Объявление об истребителях было в высшей степени символичным и вызвало громкие аплодисменты в Киеве, но самолеты советской эпохи имеют ограниченное применение, учитывая характер войны", — сказала эксперт.

По словам Риццо, истребители пригодятся украинским военным только в артиллерийском бою на ближней дистанции, в котором ни одна из сторон не контролирует небо.

Ситуация с танками Abrams, как пишет издание, тоже неоднозначна.

"Они (танки, — ред.) добавят большую бронированную силу, но прибудут не раньше осени — примерно через шесть месяцев после ожидаемого весеннего контрнаступления украинских войск", — отметила аналитик.

Кроме того, официальные лица в Пентагоне выразили опасения, что украинцы будут испытывать трудности с поддержкой и техническим обслуживанием танков Abrams.

Рэйчел Риццо считает, что сейчас РФ может получить преимущество на поле боя в четырех случаях:

если страны-союзницы продолжат колебаться по поводу поставки ВСУ необходимого оружия и техники;

если ожидаемая техника прибудет в Украину не в срок;

если линии снабжения и транспортные узлы будут перегружены поставками оборудования;

если предоставленная техника уже не будет актуальна на определенном этапе войны.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в конце марта заявил, что исход войны решит военная промышленность. По словам генсека НАТО, Британии, Франции и Германии стоит быть готовыми к продолжительной поддержке Украины снарядами и запчастями для бронетехники.

Мы также писали о том, что РФ может вести войну против Украины еще порядка двух лет. Замглавы разведки Вадим Скибицкий указал на то, что у страны-агрессора имеется для этого достаточный военный и экономический потенциал. Такой прогноз 23 марта сделали в ГУР.