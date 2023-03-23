ЗС РФ можуть отримати перевагу на полі бою: d The Washington Post назвали коли

Для ЗСУ катастрофою може обернутися не лише затримка постачання необхідної техніки, а й її неактуальність, коли військова допомога від союзників усе ж таки прибуде в Україну, вважає аналітикиня Атлантичної ради Рейчел Ріццо.

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Збройні сили РФ можуть отримати перевагу на полі бою перед українською армією, якщо країни-союзниці не нададуть ЗСУ літаки F-16 і ракети великої дальності. Також є ризик того, що навантаження не витримають транспортні вузли, на яких здійснюється доставка техніки в Україну, написало 22 березня медіа The Washington Post.

Крім того, навіть уже та зброя, яка прибула в Україну чи перебуває в дорозі, може виявитися малоефективною. Таку думку висловила аналітикиня Атлантичної ради Рейчел Ріццо.

"Оголошення про винищувачі було надзвичайно символічним і викликало гучні оплески в Києві, але літаки радянської доби мають обмежене застосування, враховуючи характер війни", — сказала експертка.

За словами Ріццо, винищувачі стануть у нагоді українським військовим лише в артилерійському бою на ближній дистанції, в якому жодна зі сторін не контролює небо.

Ситуація з танками Abrams, як пише видання, також неоднозначна.

"Вони (танки, — ред.) додадуть велику броньовану силу, але прибудуть не раніш ніж восени — приблизно через шість місяців після очікуваного весняного контрнаступу українських військ", — зазначила аналітикиня.

Крім того, офіційні особи в Пентагоні висловили побоювання, що українці матимуть труднощі з підтримкою і технічним обслуговуванням танків Abrams.

Рейчел Ріццо вважає, що зараз РФ може отримати перевагу на полі бою в чотирьох випадках:

якщо країни-союзниці продовжать вагатися щодо постачання ЗСУ необхідної зброї і техніки;

якщо очікувана техніка прибуде в Україну невчасно;

якщо лінії постачання та транспортні вузли будуть перевантажені постачанням обладнання;

якщо ця техніка вже не буде актуальною на певному етапі війни.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наприкінці березня заявив, що результат війни вирішить військова промисловість. За словами генсека НАТО, Британії, Франції та Німеччині варто бути готовими до тривалої підтримки України снарядами та запчастинами для бронетехніки.

Ми також писали про те, що РФ може вести війну проти України ще близько двох років. Заступник голови розвідки Вадим Скібіцький вказав на те, що країна-агресор має для цього достатній військовий і економічний потенціал. Такий прогноз 23 березня зробили в ГУР.