Сбрасывали бомбы: Белгородскую область весь день атаковали "украинские беспилотники", — СМИ

По информации журналистов, в течение 23 марта якобы были осуществлены несколько атак с задействованием БПЛА. Однако власти Белгородской области официально не комментировали удары "украинских беспилотников" по региону.

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Белгородскую область 23 марта атаковали несколько якобы украинских беспилотников. БПЛА залетали в регион на протяжении всего дня и сбрасывали снаряды. Об этом сообщает российское онлайн-издание BAZA.

По информации журналистов, Один из дронов подорвался в воздухе, когда его пытались посадить с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

Позже, около 14:00 два "украинских БПЛА" якобы сбросили два снаряда в нескольких километрах от села Карабаново. Спустя час беспилотник атаковал село Дроновка. Оба населенных пункта находятся возле границы с Украиной.

Затем около 17:00 один дрон перехватили российские РЭБ, однако он взорвался в воздухе у села Журавлевка. Однако уже ближе к 21:00 вечера еще один беспилотник сбросил снаряд недалеко от этого населенного пункта. В результате атаки беспилотников никто не пострадал.

Отметим, что власти Белгородской области никак не комментировали атаки на регион. Например, последний пост губернатора Вячеслава Гладкова в Telegram был опубликован 23 марта в 12:48, где он рассказал, что село Тишанка попало под обстрел.

"Снарядом повреждено одно частное домовладение: выбиты окна, посечены фасад и забор. В селе нарушено газоснабжение", — написал он тогда.

Украинские официальные лица также не комментируют якобы атаки БПЛА.

Напомним, 20 марта глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что весной украинские военные якобы сделают попытку наступления на Белгород. По его словам, ВСУ сейчас находятся в более выгодном положении, чем его наемники и ВС РФ, и продолжают накапливать резервы для контрнаступления.

16 марта СМИ сообщали, что в Белгороде прозвучали взрывы. По информации журналистов, был "прилет" на центральном вокзале, однако власти заявляли о работе ПВО.