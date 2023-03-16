В Белгороде раздались взрывы: СМИ сообщают о прилетах на центральный вокзал (видео)

Губернатор региона Вячеслав Гладков подтверждает информацию о взрывах, повреждениях домов и работе ПВО. Но в сообщении чиновника нет упоминания о прилете в районе вокзала.

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В ночь на 16 марта в Белгородской области России работала ПВО. В самом Белгороде повреждены административные и жилые дома. Об этом рассказал в соцсетях губернатор области Вячеслав Гладков.

"Ночью снова сработало ПВО. Есть повреждения фасадов в административных и жилых домах в городе Белгороде", — сообщил чиновник РФ.

Губернатор рассказал, что в городе уже начинаются восстановительные работы. Он пообещал, что вскоре жилые дома снова станут пригодными к жизни в них.

"Постараемся как можно быстрее в жилых помещениях оказать максимальную помощь для того, чтобы жилые дома стали жилыми и повреждения остались только в памяти", — сказал Гладков.

Однако в телеграмм-канале Baza написали о повреждениях, не упомянутых губернатором. Авторы контента отметили, что кроме зданий и машин повреждения получили вагоны поездов на местном вокзале.

"По предварительным данным, один из сбитых снарядов упал в районе 3-й колеи. После детонации на месте образовалась воронка размером один квадратный метр. Кроме того, обломками повреждено 21 окно в двух вагонах восстановительного поезда и обшивка вагонов. Также был перебит провод высоковольтной линии", — рассказали в Baza.

По версии России, обстрел якобы производился с территории Казачьей Лопани в Харьковской области. Предварительно известно, что никто не пострадал.

Губернатор Белгородской области сообщил, что последние 4 дня регион активно обстреливают. По его словам, за это время было повреждено около 60 построек.

"За последние 4 дня и 4 ночи, к сожалению, активность со стороны противника достаточно велика: 58 домов получили повреждения, пострадал 31 частный автомобиль. Со всеми главами проговорил, и восстановительные работы уже начались", — заявил Гладков.

Напомним, 14 марта ночью жители Белгорода также сообщали о взрывах. Тогда, по словам губернатора Вячеслава Гладкова, ПВО сбила три ракеты. В сети местные публиковали фото обломков, которые находили на улице.

Ранее, утром 13 марта, Вячеслав Гладков также сообщил об уничтожении четырех ракет. По версии России, от падения обломков пострадала женщина. В сети писали, что в небе самоликвидировалась ракета, выпущенная в сторону Украины.