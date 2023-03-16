У Бєлгороді пролунали вибухи: ЗМІ повідомляють про прильоти на центральний вокзал (відео)

Губернатор регіону В’ячеслав Гладков підтверджує інформацію про вибухи, пошкодження будинків та роботу ППО. Але в повідомленні чиновника немає жодної згадки про прильот у районі вокзалу.

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Вночі на 16 березня в Бєлгородській області Росії працювала ППО. В самому Бєлгороді пошкоджені адміністративні та житлові будинки. Про це розповів у соцмережах губернатор області В’ячеслав Гладков.

"Вночі знову спрацювало ППО. Є пошкодження фасадів в адміністративних та житлових будинках у місті Бєлгороді", — повідомив посадовець РФ.

Губернатор розповів, що у місті вже розпочинаються відновлювальні роботи. Він пообіцяв, що незабаром житлові будинки знову стануть придатними до життя в них.

"Постараємося якнайшвидше у житлових приміщеннях надати максимальну допомогу для того, щоб житлові будинки стали житловими та пошкодження залишилися лише в пам'яті", — сказав Гладков.

Однак у телеграм-каналі Baza написали про пошкодження, не згадані губернатором. Автори контенту зазначили, що окрім будівель та машин пошкоджень зазнали вагони потягів на місцевому вокзалі.

"За попередніми даними, один зі збитих снарядів упав у районі 3-ї колії. Після детонації на місці утворилася вирва розміром один квадратний метр. Крім того, уламками пошкоджено 21 вікно у двох вагонах відновлювального потяга та обшивка вагонів. Також було перебито дріт високовольтної лінії", — розповіли у Baza.

За версією Росії, обстріл нібито здійснювався з території Козачої Лопані на Харківщині. Попередньо відомо, що ніхто не постраждав.

Губернатор Бєлгородської області повідомив, що останні 4 доби регіон активно обстрілюють. За його словами, за цей час було пошкоджено близько 60 будівель.

"За останні 4 дні та 4 ночі, на жаль, активність з боку супротивника досить велика: 58 будинків отримали пошкодження, постраждав 31 приватний автомобіль. З усіма розділами проговорив, і відновлювальні роботи вже розпочалися", — заявив Гладков.

Нагадаємо, 14 березня вночі жителі Бєлгорода також повідомляли про вибухи. Тоді, за словами губернатора В’ячеслава Гладкова, ППО збила три ракети. У мережі місцеві публікували фото уламків, що знаходили на вулиці.

Раніше, зранку 13 березня, В’ячеслав Гладков також повідомив про збиття чотирьох ракет. За версією Росії, від падіння уламків постраждала жінка. У мережі писали, що в небі самоліквідувалась ракета, випущена в бік України.