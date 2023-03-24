Скидали бомби: Бєлгородську область весь день атакували "українські безпілотники", — ЗМІ

За інформацією журналістів, протягом 23 березня нібито було здійснено кілька атак із залученням БПЛА. Однак влада Бєлгородської області офіційно не коментувала удари "українських безпілотників" по регіону.

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Бєлгородську область 23 березня атакували декілька нібито українських безпілотників. БПЛА залітали в регіон протягом усього дня та скидали снаряди. Про це повідомляє російське онлайн-видання BAZA.

За інформацією журналістів, один із дронів підірвався у повітрі, коли його намагалися посадити за допомогою засобів радіоелектронної боротьби.

Пізніше, близько 14:00, два "українських БПЛА" нібито скинули два снаряди за декілька кілометрів від села Карабаново. Через годину безпілотник атакував село Дронівка. Обидва населені пункти розташовані біля кордону з Україною.

Потім близько 17:00 один дрон перехопили російські РЕБ, однак він вибухнув у повітрі біля села Журавлівка. Однак уже ближче до 21:00 вечора ще один безпілотник скинув снаряд недалеко від цього населеного пункту. Внаслідок атаки безпілотників ніхто не постраждав.

Зазначимо, що влада Бєлгородської області ніяк не коментувала атаки на регіон. Наприклад, останній пост губернатора В'ячеслава Гладкова в Telegram був опублікований 23 березня о 12:48, де він розповів, що село Тишанка потрапило під обстріл.

"Снарядом пошкоджено одне приватне домоволодіння: вибито вікна, посічено фасад та паркан. У селі порушено газопостачання", — написав він тоді.

Українські офіційні особи також не коментують нібито атаки БПЛА.

Нагадаємо, 20 березня голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що навесні українські військові нібито зроблять спробу наступу на Бєлгород. За його словами, ЗСУ зараз перебувають у вигіднішому становищі, ніж його найманці та ЗС РФ, і продовжують накопичувати резерви для контрнаступу.

16 березня ЗМІ повідомляли, що в Бєлгороді пролунали вибухи. За інформацією журналістів, був "приліт" на центральному вокзалі, проте влада заявляла про роботу ППО.