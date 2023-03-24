"Все инструкторы в Украине": британская разведка рассказала, зачем ВС РФ территория Беларуси

По данным ведомства, из-за полномасштабного вторжения система подготовки ВС РФ была существенно нарушена. Российских инструкторов перебрасывают в Украину и Кремлю приходится задействовать менее опытных белорусских военных.

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Российское военное командование вынуждено использовать территорию Беларуси и задействовать белорусских инструкторов в подготовке мобилизованных. Об этом сообщает британская разведка в сводке за 24 марта.

В середине марта 2023 года Россия передисловировала по меньшей мере тысячу военнослужащих, проходивших обучение на белорусском полигоне Обуз-Лесновский.

В Минобороны Великобритании не заметили новой ротации войск, но все же российские силы сохраняют палаточный лагерь, что предполагает продолжение программы подготовки в будущем.

"То обстоятельство, что Россия прибегает к обучению своих военных с помощью белорусской армии, у которой на порядок меньше опыта, свидетельствует о том, что из-за масштабного вторжения в Украину в российской системе военной подготовки произошел серьезный "вывих" — инструкторов по большей часть направляют в Украину", — говорится в публикации.

Свода британской разведки за 24 марта

В Минобороны Великобритании также считают, что непрямую поддержку российских войск со стороны Беларуси Кремль, помимо прочего, рассматривают еще и как важный политический месседж.

Напомним, что, по данным журналистов, Белгородскую область 23 марта на протяжений всего дня атаковали "украинские беспилотники". Местные власти не комментировали эти удары.

Ранее Фокус сообщал, что в ночь на 24 марта в Кривом Роге произошла атаках БПЛА. В местной администрации заявили, что 5 из 6 дронов-камикадзе достигли цели.