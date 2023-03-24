"Усі інструктори в Україні": британська розвідка розповіла, навіщо ЗС РФ територія Білорусі

За даними відомства, через повномасштабне вторгнення систему підготовки ЗС РФ було суттєво порушено. Російських інструкторів перекидають в Україну й Кремлю доводиться задіювати менш досвідчених білоруських військових.

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Російське військове командування змушене використовувати територію Білорусі та залучити білоруських інструкторів у підготовці мобілізованих. Про це повідомляє британська розвідка у зведенні за 24 березня.

У середині березня 2023 року Росія передбачала щонайменше тисячу військовослужбовців, які проходили навчання на білоруському полігоні Обуз-Лісновський.

У Міноборони Великої Британії не помітили нової ротації військ, але все ж таки російські сили зберігають наметовий табір, що передбачає продовження програми підготовки в майбутньому.

"Та обставина, що Росія вдається до навчання своїх військових за допомогою білоруської армії, яка має на порядок менше досвіду, свідчить про те, що через масштабне вторгнення в Україну в російській системі військової підготовки стався серйозний "вивих" — інструкторів здебільшого відправляють в Україну", — йдеться у публікації.

Зведення британської розвідки за 24 березня

У Міноборони Великої Британії також вважають, що непряму підтримку російських військ із боку Білорусі Кремль також розглядають ще й як важливий політичний меседж.

Нагадаємо, що, за даними журналістів, Бєлгородську область 23 березня протягом всього дня атакували "українські безпілотники". Місцева влада не коментувала ці удари.

Раніше Фокус повідомляв, що в ніч на 24 березня у Кривому Розі відбулася атака БПЛА. У місцевій адміністрації заявили, що 5 із 6 дронів-камікадзе досягли мети.