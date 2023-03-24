Находятся в боевой готовности: военная администрация предупредила киевлян об опасности

Глава КГВА Сергей Попко сообщил, что бомбардировщики ВС РФ находятся в боевой готовности, равно как и ракетоносители противника в Черном море. Там были замечены три военных корабля и подводная лодка, способные атаковать ракетами "Калибр".

Related video

Киевлян и гостей столицы предупредили о повышенной опасности в пятницу, 24 марта. В Киевской городской военной администрации считают, что ВС РФ могут нанести серию ударов по городу.

"Страна-террорист, вероятно, будет продолжать воздушные приступы с применением широкого спектра ракетного вооружения. Агрессор регулярно пытается выявить систему нашей ПВО", — обратился к людям глава КГВА Сергей Попко.

По его словам, системный анализ воздушных атак на Киев и Украину в целом за последний период четко сигнализирует – враг не отказался от своей тактики ракетно-бомбового геноцида мирных украинских городов.

"Анализируя даже данные из открытых источников, мы видим, что на аэродромах России сосредоточены стратегические бомбардировщики типа Ту-95МС, Ту-160, дальние бомбардировщики Ту-22 М3 находятся в готовности к применению", — написал Попко.

Начальник КГВА также обратил внимание на то, что в Черном море среди кораблей и судов на боевом дежурстве находятся 4 носителя крылатых ракет, в том числе одна подводная лодка. Общий залп которых составляет до 24 крылатых ракет типа "Калибр".

Он еще раз призвал не игнорировать сигналы тревоги, так как угроза очередного комплексного массированного ракетного удара реальна.

Напомним, 24 марта в Одесской ОВА сообщили, что ВС РФ ведут подготовку к новым ракетным ударам и ищут помощников. По словам спикера военной администрации Сергея Братчука, в Украине все еще есть граждане, которые готовы помогать противнику корректировать массированные обстрелы, но СБУ работает над их задержанием.

Также мы информировали о том, что 23 марта под Киевом разобрали завалы общежития после атаки БПЛА. В ходе спасательной операции были выявлены тела 9 мирных жителей. Ночная атака БПЛА привела не только к гибели гражданских, но и частичному разрушению двух общежитий со зданием местного лицея.