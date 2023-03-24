Перебувають у бойовій готовності: військова адміністрація попередила киян про небезпеку

Голова КМВА Сергій Попко повідомив, що бомбардувальники ЗС РФ перебувають у бойовій готовності, так само як і ракетоносії противника у Чорному морі. Там були помічені три військові кораблі та підводний човен, здатні атакувати ракетами "Калібр".

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Киян та гостей столиці попередили про підвищену небезпеку в п'ятницю, 24 березня. У Київській міській військовій адміністрації вважають, що ЗС РФ можуть завдати серію ударів по місту.

"Країна-терорист, імовірно, продовжуватиме повітряні напади із застосуванням широкого спектра ракетного озброєння. Агресор регулярно намагається виявити систему нашої ППО", — звернувся до людей голова КМВА Сергій Попко.

За його словами, системний аналіз повітряних атак на Київ та Україну загалом за останній період чітко сигналізує — ворог не відмовився від своєї тактики ракетно-бомбового геноциду мирних українських міст.

"Аналізуючи навіть дані з відкритих джерел, ми бачимо, що на аеродромах Росії зосереджені стратегічні бомбардувальники типу Ту-95МС, Ту-160, дальні бомбардувальники Ту-22 М3 перебувають у готовності до застосування", — написав Попко.

Начальник КМВА також звернув увагу на те, що в Чорному морі серед кораблів і суден на бойовому чергуванні перебувають 4 носії крилатих ракет, зокрема один підводний човен. Загальний залп яких становить до 24 крилатих ракет типу "Калібр".

Він ще раз закликав не ігнорувати сигнали тривоги, бо загроза чергового комплексного масованого ракетного удару реальна.

Нагадаємо, 24 березня в Одеській ОВА повідомили, що ЗС РФ ведуть підготовку до нових ракетних ударів та шукають помічників. За словами речника військової адміністрації Сергія Братчука, в Україні все ще є громадяни, які готові допомагати противнику коригувати масовані обстріли, але СБУ працює над їх затриманням.

Також ми інформували про те, що 23 березня під Києвом розібрали завали гуртожитку після атаки БПЛА. Під час рятувальної операції було виявлено тіла 9 мирних жителів. Нічна атака БПЛА призвела не лише до загибелі цивільних, а й до часткового руйнування двох гуртожитків із будинком місцевого ліцею.