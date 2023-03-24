Целеуказатель для "Кинжалов": эксперты пояснили, почему РФ так нужны самолеты А-50У, — СМИ

Каждый раз, когда самолет ДРЛО А-50У взлетает в воздух, его сопровождают МиГ-31К. Предположительно, он служит своеобразной платформой для наведения ракет Х-47М2 "Кинжал".

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После вероятной атаки беспилотников по самолету ВКС РФ дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У, о котором впервые стало известно 26 февраля, американский аналитик Рубен Джонсон попытался выяснить почему для россиян так важен этот самолет и с какой целью он находился на белорусском аэродроме в Мачулищах.

В материале для Breaking Defense он пишет, что основная миссия A-50У в небе над Украиной связана не столько с разведкой и управлением боем, сколько с запуском ракет воздушного базирования Х-47М2 "Кинжал", поскольку самолет служит своеобразной платформой для наведения этих ракет.

Дело в том, что по данным украинской разведки, каждый раз, когда А-50У поднимается в воздух, его сопровождают два или более МиГ-31К, на борту которых после модернизации могут быть размещены "Кинжалы". Ключом к возможности иметь оперативный набор координат для этих ракет является спутниковая радиолокационная станция А-50У, которая выступает в качестве основного средства целеуказания для МиГ-31К.

Угроза, исходящая от комбинации этих двух платформ, является, пожалуй, самой неотразимой системой для нанесения неотразимых ракетных ударов по Украине. Именно поэтому, по мнению автора публикации, российский самолет А-50У является желаемой целью для возможных атак с украинской стороны, отмечает Джонсон.

В публикации также приведены слова атташе по вопросам обороны стран НАТО, временно находящегося в Украине. Он рассказал, что всякий раз, когда А-50 обнаруживается в воздухе, в Киеве раздаются сирены воздушной тревоги. При этом неизвестно, это боевые или тренировочные вылеты.

Это означает, что любой из А-50 — независимо от места базирования — все чаще становится первоочередной целью либо для партизанских действий, либо для растущих возможностей парка украинских ударных беспилотников, подчеркнул автор публикации.

Напомним, 26 февраля руководитель объединения BYPOL Александр Азаров заявил, что удар дронами по самолету А-50 ВКС России был осуществлен белорусскими партизанами участниками плана "Перамога". По его словам, операцию готовили несколько месяцев, а все ее участниками уже находятся за пределами Беларуси.