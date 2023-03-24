Вказівник для "Кинджалів": експерти пояснили, чому РФ так потрібні літаки А-50У, — ЗМІ

Щоразу, коли літак ДРЛВ А-50У злітає в повітря, його супроводжують МіГ-31К. Імовірно, він є своєрідною платформою для наведення ракет Х-47М2 "Кинджал".

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Після ймовірної атаки безпілотників на літак ВКС РФ далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50У, про яку вперше стало відомо 26 лютого, американський аналітик Рубен Джонсон спробував з'ясувати, чому для росіян такий важливий цей літак і з якою метою він перебував на білоруському аеродромі в Мачулищах.

У матеріалі для Breaking Defense він пише, що основна місія A-50У в небі над Україною пов'язана не стільки з розвідкою та управлінням боєм, як із запуском ракет повітряного базування Х-47М2 "Кинджал", оскільки літак є своєрідною платформою для наведення цих ракет.

Справа в тому, що, за даними української розвідки, щоразу, коли А-50У піднімається в повітря, його супроводжують два або більше МіГ-31К, на борту яких після модернізації можуть бути розміщені "Кинджали". Ключем до можливості мати оперативний набір координат для цих ракет є супутникова станція радіолокації А-50У, яка виступає в якості основного засобу цілевказівки для МіГ-31К.

Загроза, що виходить від комбінації цих двох платформ, є, мабуть, найпрекраснішою системою для нанесення неперевершених ракетних ударів по Україні. Саме тому, на думку автора публікації, російський літак А-50У є бажаною ціллю для можливих атак із українського боку, зазначає Джонсон.

У публікації також наведено слова аташе з питань оборони країн НАТО, який тимчасово перебуває в Україні. Він розповів, що щоразу, коли А-50 виявляється в повітрі, у Києві лунають сирени повітряної тривоги. Водночас невідомо, це бойові чи тренувальні вильоти.

Це означає, що будь-який із А-50 — незалежно від місця базування — все частіше стає першочерговою ціллю або для партизанських дій, або для можливостей парку українських ударних безпілотників, що зростає, підкреслив автор публікації.

Нагадаємо, 26 лютого керівник об'єднання BYPOL Олександр Азаров заявив, що удар дронами по літаку А-50 ВКС Росії було здійснено білоруськими партизанами, учасниками плану "Перемога". За його словами, операцію готували кілька місяців, а всі її учасники вже перебувають за межами Білорусі.