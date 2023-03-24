"Лучшая работа в мире", — боец ВСУ об обстановке в центре Бахмута (видео)

Украинские защитники, несмотря на сложную ситуацию в Бахмуте, находят время на шутки.

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В городе Бахмут на Донетчине идут активные бои. Украинские защитники, сдерживающие вражеские штурмы в городе, лаконично рассказали о ситуации. Видео они выложили в сети, передает Фокус .

На фоне разрушенных построек несколько бойцов, ведущих бой в центре Бахмута. Несмотря на всю сложность ситуации и постоянные штурмы, они настроены оптимистично и даже успевают пошутить.

"Лучшая работа в мире", — говорит автор видео, боец ВСУ, показывая обстановку в Бахмуте.

Он также показал своих побратимов, которые тоже передали привет украинцам.

Сегодня, 24 марта, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что российские оккупанты понемногу начинают выдыхаться в Бахмуте, а Вооруженные силы Украины ждут удачного случая, чтобы этим воспользоваться.

В боях за Бахмут погиб французский доброволец Кевин Дэвид, воевавший за ВСУ. Он воевал в Украине в течение года, а недавно присоединился к Интернациональному легиону ВСУ как разведчик.

Штурмовая группа "Волков Да Винчи" провела ближний бой с врагом в лесополосе на одной из дорог на Бахмут в Донецкой области. Украинские защитники отбили вражескую позицию и обезвредили российских оккупантов, забросав их блиндажи и окопы гранатами. Позиция принадлежала бойцам ЧВК "Вагнер".