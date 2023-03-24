"Найкраща робота у світі", — боєць ЗСУ про обстановку в центрі Бахмута (відео)

Українські захисники попри складну ситуацію в Бахмуті знаходять час на жарти.

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В місті Бахмут на Донеччині точаться активні бої. Українські захисники, які стримують ворожі штурми у місті, лаконічно розповіли про ситуацію. Відео вони виклали в мережі, передає Фокус.

На тлі зруйнованих будівель кілька бійців, які ведуть бій в центрі Бахмута. Попри усю складність ситуації і постійні штурми, вони налаштовані оптимістично і навіть встигають пожартувати.

"Найкраща робота у світі", — говорить автор відео, боєць ЗСУ, показуючи обстановку в Бахмуті.

Він також показав своїх побратимів, які теж передали вітання українцям.

Сьогодні, 24 березня, командувач сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що російські окупанти потроху починають видихатися у Бахмуті, а Збройні сили України чекають влучної нагоди, щоб цим скористатися.

В боях за Бахмут загинув французький доброволець Кевін Девід, який воював за ЗСУ. Він воював в Україні протягом року, а не так давно приєднався до Інтернаціонального легіону ЗСУ як розвідник.

Штурмова група "Вовків Да Вінчі" провела ближній бій з ворогом у лісосмузі на одній з доріг на Бахмут у Донецькій області. Українські захисники відбили ворожу позицію та знешкодили російських окупантів, закидавши їхні бліндажі та окопи гранатами. Позиція належала бійцям ПВК "Вагнер".