Эсминец USS Milius день второй: Китай пригрозил США "серьезными последствиями"

Китайские военные назвали маневры американского эсминца продолжающейся провокацией. Однако в ВМС США заявили, что USS Milius участвовал в операции по обеспечению свободы навигации, оспаривая ограничения на свободный проход в Южно-Китайском море.

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Американский эсминец USS Milius в пятницу, 24 марта, вновь показался у островов Сиша в Южно-Китайском море. В связи с этим официальный представитель министерства национальной безопасности Китая Тан Кэфэй назвал действия Вашингтона эскалацией провокации и пригрозил "серьезными последствиями", сообщает издание Global Times.

Отмечается, что силы Народной освободительной армии Китая (НОАК) отслеживали движение американского эсминца, после чего судно "было изгнано из китайских территориальных вод".

Китайская сторона считает, что военный корабль ВМС США, вооруженный управляемыми ракетами, без разрешения, а потому незаконно вторгся в территориальные воды Китая у островов Сиша, в очередной раз "саботируя мир и стабильность в Южно-Китайском море".

Американский эсминец USS Milius

"Мы решительно требуем, чтобы американская сторона немедленно прекратила подобные провокационные действия, иначе она понесет серьезные последствия, вызванные ими", — заявил Тан Кэфэй.

Военачальник добавил, что НОАК примет все необходимые меры для защиты национального суверенитета и безопасности, а также твердого поддержания мира и стабильности в Южно-Китайском море.

Ответ американцев

В свою очередь представитель 7-го флота ВМС США Лука Бакич заявил, что эсминец USS Milius повторно зашел в Южно-Китайском море в район Парасельских островов, чтобы оспорить претензии Китая.

"Ракетный эсминец USS Milius отстаивал права и свободы судоходства в Южно-Китайском море вблизи Парасельских островов в соответствии с международным правом", — сказал Бакич.

По его словам, США такие маневры военно корабля называют "операцией по обеспечению свободы навигации" оспаривая ограничения на свободный проход, которые были введены КНР, Тайванем и Вьетнамом. Бакич пояснил, что все три стороны претендуют на Парасельские острова, известные в Китае как Сиша — группу из примерно 130 небольших атоллов, на самых крупных из которых расположены китайские военные базы.

Кроме того, американская сторона считает, что эсминец вошел в воды между островами, что находятся за пределами международно признанной границы территориальных вод в 12 морских миль от береговой линии. В США подчеркнули, что Китай претендует почти на все обширное Южно-Китайское море, как на часть своих территориальных вод, включая множество отдаленных островов и заливов, многие из которых Пекин милитаризировал.

Территориальные претензии в Южно-Китайском море. Скриншот

Напомним, 23 марта корабль военно-морского флота США Milius зашел в Южно-Китайское море после чего китайские военно-морские и воздушные силы начали его преследовать. Журналисты со ссылкой на китайский военных Global Times сообщили, что эсминец был изгнан из вод Южно-Китайского моря, однако американская сторона опровергла эту инофрмацию.