Есмінець USS Milius день другий: Китай пригрозив США "серйозними наслідками"

Китайські військові назвали маневри американського есмінця провокацією, що триває. Однак у ВМС США заявили, що USS Milius брав участь в операції із забезпечення свободи навігації, заперечуючи обмеження на вільний прохід у Південно-Китайському морі.

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Американський есмінець USS Milius у п'ятницю, 24 березня, знову з'явився біля островів Сіша в Південно-Китайському морі. У зв'язку з цим офіційний представник міністерства національної безпеки Китаю Тан Кефей назвав дії Вашингтона ескалацією провокації та погрожував "серйозними наслідками", повідомляє видання Global Times.

Зазначається, що сили Народної визвольної армії Китаю (НВАК) відслідковували рух американського есмінця, після чого судно "вигнали з китайських територіальних вод".

Китайська сторона вважає, що військовий корабель ВМС США, озброєний керованими ракетами, без дозволу, а тому незаконно вторгся в територіальні води Китаю біля островів Сіша, вкотре "саботуючи мир і стабільність у Південно-Китайському морі".

Американський есмінець USS Milius

"Ми рішуче вимагаємо, щоб американська сторона негайно припинила подібні провокаційні дії, інакше вона зазнає серйозних наслідків, викликаних ними", — заявив Тан Кефей.

Воєначальник додав, що НВАК вживе всіх необхідних заходів для захисту національного суверенітету й безпеки, а також твердої підтримки миру та стабільності в Південно-Китайському морі.

Відповідь американців

Зі свого боку, представник 7-го флоту ВМС США Лука Бакіч заявив, що есмінець USS Milius повторно зайшов у Південно-Китайське море в район Парасельських островів, щоб оскаржити претензії Китаю.

"Ракетний есмінець USS Milius відстоював права та свободи судноплавства в Південно-Китайському морі поблизу Парасельських островів відповідно до міжнародного права", — сказав Бакіч.

За його словами, США такі маневри військового корабля називають "операцією щодо забезпечення свободи навігації", оскаржуючи обмеження на вільний прохід, які були введені КНР, Тайванем і В'єтнамом. Бакіч пояснив, що всі три сторони претендують на Парасельські острови, відомі в Китаї як Сіша — групу приблизно з 130 невеликих атолів, на найбільших із яких розташовані китайські військові бази.

Крім того, американська сторона вважає, що есмінець увійшов у води між островами, що розташовані за межами міжнародно визнаного кордону територіальних вод, за 12 морських миль від берегової лінії. У США підкреслили, що Китай претендує майже на все велике Південно-Китайське море як на частину своїх територіальних вод, включаючи безліч віддалених островів і заток, багато з яких Пекін мілітаризував.

Територіальні претензії в Південно-Китайському морі. Скриншот.

Нагадаємо, 23 березня корабель військово-морського флоту США Milius зайшов у Південно-Китайське море, після чого китайські військово-морські та повітряні сили почали його переслідувати. Журналісти з посиланням на китайський військових Global Times повідомили, що есмінець вигнали з вод Південно-Китайського моря, проте американська сторона спростувала цю інформацію.