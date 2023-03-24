"Украина на решающем этапе борьбы": Зеленский поздравил новых офицеров Нацгвардии (видео)

Президент принял участие в церемонии выпуска молодых офицеров НГУ и наградил Героев Украины.

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Украина находится на решающем этапе борьбы за суверенитет и независимость, которая продолжалась веками. Об этом 24 марта заявил президент Владимир Зеленский, выступая на торжественной церемонии выпуска офицеров.

Глава государства принял участие в торжествах по случаю 9-й годовщины Национальной гвардии Украины и в церемонии выпуска офицеров Национальной академии НГУ и Киевского института НГУ, среди которых – 263 выпускника Национальной академии НГУ и 71 выпускник Киевского института НГУ.

Сообщается, что 11 выпускников окончили учебные заведения с золотой медалью, 22 из них имеют статус участников боевых действий.

"Сегодня мы добавляем к нашей победе, которую украинцы приближают всеми силами, еще 334 причины – 334 воина Национальной гвардии Украины, которые завершили обучение и присоединяются к силам обороны и безопасности Украины. 334 офицера, которым предстоит при любых обстоятельствах приумножать славу Украины, защищать волю Украины, заботиться об украинцах и украинках", – поздравил выпускников Зеленский.

Молодые офицеры Нацгвардии Украины Фото: president.gov.ua

Глава государства выразил благодарность всем бойцам и офицерам Национальной гвардии Украины, а также руководству харьковской Национальной академии НГУ и Киевского института НГУ.

"Мы сейчас – на решающем этапе борьбы за нашу независимость, суверенитет, которая продолжается на протяжении веков. Борьбы за Украину, которая стала смыслом жизни разных поколений нашего народа. Я не сомневаюсь, что нам удастся защитить Украину и завоевать для украинского народа долговременную безопасность, свободу и мир. Мы должны сделать все, чтобы ускорить этот результат, ускорить нашу победу", – подчеркнул президент.

Герои Украины Фото: president.gov.ua

Также президент наградил орденами Героя Украины украинских военных и вручил знаки отличия "За отличное окончание высшего военного учебного заведения" лучшим выпускникам.

Напомним, 12 марта президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины расстрелянному военному пленному Александру Мациевскому, который был убит за слова "Слава Украине".

В начале марта стало известно, что в ходе боевых действий на Донбассе погиб Герой Украины Дмитрий Коцюбайло, известный под позывным "Да Винчи".