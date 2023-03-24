"Україна на вирішальному етапі боротьби": Зеленський привітав нових офіцерів Нацгвардії (відео)

Президент взяв участь у церемонії випуску молодих офіцерів НГУ та нагородив Героїв України.

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Україна перебуває на вирішальному етапі боротьби за суверенітет і незалежність, яка тривала століттями. Про це 24 березня заявив президент Володимир Зеленський, виступаючи на урочистій церемонії випуску офіцерів.

Глава держави взяв участь в урочистостях із нагоди 9-ї річниці Національної гвардії України та в церемонії випуску офіцерів Національної академії НГУ та Київського інституту НГУ, серед яких — 263 випускники Національної академії НГУ та 71 випускник Київського інституту НГУ.

Повідомляється, що 11 випускників закінчили навчальні заклади із золотою медаллю, 22 з них мають статус учасників бойових дій.

"Сьогодні ми додаємо до нашої перемоги, яку українці наближають усіма силами, ще 334 причини — 334 воїни Національної гвардії України, які завершили навчання та приєднуються до сил оборони та безпеки України. 334 офіцери, які мають за будь-яких обставин примножувати славу України, захищати Україну, дбати про українців і українок", — привітав випускників Зеленський.

Молоді офіцери Нацгвардії України Фото: president.gov.ua

Глава держави висловив подяку всім бійцям і офіцерам Національної гвардії України, а також керівництву харківської Національної академії НГУ та Київського інституту НГУ.

"Ми зараз — на вирішальному етапі боротьби за нашу незалежність, суверенітет, яка триває протягом століть. Боротьба за Україну, яка стала сенсом життя різних поколінь нашого народу. Я не сумніваюся, що нам вдасться захистити Україну та завоювати для українського народу довготривалу безпеку, свободу й мир. Ми маємо зробити все, щоб прискорити цей результат, прискорити нашу перемогу", — наголосив президент.

Герої України Фото: president.gov.ua

Також президент нагородив орденами Героя України українських військових і вручив відзнаки "За відмінне закінчення вищого військового навчального закладу" найкращим випускникам.

Нагадаємо, 12 березня президент Володимир Зеленський надав звання Героя України розстріляному військовому полоненому Олександру Мацієвському, якого було вбито за слова "Слава Україні".

На початку березня стало відомо, що під час бойових дій на Донбасі загинув Герой України Дмитро Коцюбайло, відомий під позивним "Да Вінчі".