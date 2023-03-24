Беларусь вместе с РФ вторглась в Украину в начале войны, — расследование (видео)

По словам местных жителей, белорусы вместе с россиянами занимали несколько приграничных сел. Свидетели оккупации Черниговской области утверждают, что белорусские военные не трогали их.

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Жители севера Черниговской области Украины, которая была временно оккупирована в начале полномасштабного вторжения России, рассказали журналистам о том, как белорусские военные признавались, что действовали бок о бок с российскими на этих территориях. Об этом пишет издание "Заборона" в своем расследовании опубликованном 22 марта.

Так, одна из первых баз оккупационных войск находилась в деревне Вишневое, между белорусской границей и Черниговом. Захватчики создали опорный пункт в местной школе, а в подвале устроили камеру пыток для местных активистов, членов территориальной обороны и сотрудников правоохранительных органов.

Игорь, житель Вишневого, рассказал журналистам, что общался с белорусскими военными, когда они были в деревне, в основном видел их на блокпостах.

"Один из них сказал мне: "Моя семья находится за вашим забором, пересчитайте ее. Он начал рассказывать мне басни типа "мы спасаем вас от бандеровцев". Я спросил: "А где вы видели бандеровцев? На каком языке они с вами здесь разговаривают?". "Ну, на русском", — говорит он. А потом спросил: "А где здесь можно купить водку?". Нам повезло, что их штаб был здесь. Они нас не трогали, репрессий не было", — рассказал местный житель

Сельсовет Вишневого Фото: Заборона

Журналисты поговорили с членами Вишневского сельсовета, которые подтверждают, что, помимо российских оккупантов, в деревне присутствовали белорусские солдаты. Однако по их наблюдениям, белорусы не участвовали в репрессиях, а скорее "следили за общественным порядком" и собирали информацию о местных жителях.

Аналогичная ситуация сложилась в селе Михайло-Коцюбинское, недалеко от Чернигова. Там базировалось сразу несколько групп белорусских военных. В их задачи, по словам местных жителей, входило удержание и патрулирование села, пока российские войска прорывались к Чернигову. Вероятно, это была самая близкая точка к линии фронта, которой белорусы достигли в то время.

Александр, техник Михайло-Коцюбинского водоканала, рассказал журналистам, что оккупационные войска базировались среди домов мирных жителей. В частности, они размещались в здании пожарной части водоканала, расположенном в центральной части населенного пункта.

"Ничего особенного белорусы здесь не делали. Они разъезжали: две российские машины и одна их. Они ходили вперемешку", — рассказал Александр.

По его словам, белорусские военные были одеты в форму, которая немного отличалась от российской.

"Если у россиян [форма] была темная и камуфлированная, то у [белорусов] — просто светло-зеленая, ни шевронов, ни погон ни у кого не было", — вспоминает Александр.

Знали ли в Генштабе о белорусских военных на территории Украины?

Журналисты отмечают, что 1 марта пресс-секретарь регионального управления сил террористической обороны "Север" Виталий Кириллов сообщил украинскому национальному новостному марафону, что белорусские войска вошли в Черниговскую область и что колонна движется из Городни в сторону Чернигова.

Во время полномасштабной войны это было, по сути, единственное официальное заявление о вторжении белорусской армии. Оно также совпало по времени с переговорами между Украиной и Россией, поэтому быстро распространилось по всему миру. В тот же день новость подхватили официальные аккаунты Верховной Рады, Государственной службы специальной связи и десятки политических деятелей.

В беседе с журналистами "Забороны" Виталий Кириллов подтвердил, что действительно получил эту информацию от военного руководства Украины.

Реакция Минобороны Украины на действия ВС Беларуси

Стоит отметить, что в Министерстве обороны Украины официально никак не комментировали информацию о том, что белорусские военные якобы заходили на территорию страны. Таких сообщений не поступало за все время с начала полномасштабного вторжения.

Напомним, 24 марта в Военной разведке Минобороны Великобритании рассказали, что военное командование РФ вынуждено использовать территорию Беларуси и задействовать белорусских инструкторов в подготовке мобилизованных.

Ранее, 14 марта, сообщалось, что украинские пограничники на границе с Беларусью установили исторический национальный символ республики — бело-красно-белый флаг.