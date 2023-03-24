Білорусь разом із РФ вторглася в Україну на початку війни, — розслідування (відео)

За словами місцевих жителів, білоруси разом із росіянами займали кілька прикордонних сіл. Свідки окупації Чернігівської області стверджують, що білоруські воєнні не чіпали їх.

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Жителі півночі Чернігівської області України, яка була тимчасово окупована на початку повномасштабного вторгнення Росії, розповіли журналістам про те, як білоруські воєнні зізнавались, що діяли пліч-о-пліч з російськими на цих територіях. Про це пише видання "Заборона" у своєму розслідуванні, опублікованому 22 березня.

Так, одна з перших баз окупаційних військ знаходилася у селі Вишневе, між білоруським кордоном та Черніговом. Загарбники створили опорний пункт у місцевій школі, а у підвалі влаштували камеру тортур для місцевих активістів, членів територіальної оборони та правоохоронців.

Ігор, мешканець Вишневого, розповів журналістам, що спілкувався з білоруськими воєнними, коли вони були у селі, переважно бачив їх на блокпостах.

"Один із них сказав мені: "Моя сім'я знаходиться за вашим парканом, перерахуйте її. Він почав розповідати мені байки на кшталт "ми рятуємо вас від бандерівців". Я запитав: "А де ви бачили бандерівців? Якою мовою вони з вами тут розмовляють?". "Ну, російською", — каже він. А потім спитав: "А де тут можна купити горілку?". Нам пощастило, що їхній штаб був тут. Вони нас не чіпали, репресій не було", — розповів місцевий житель

Сільрада Вишневого Фото: Заборона

Журналісти поговорили з членами Вишневської сільради, які підтверджують, що окрім російських окупантів, у селі були присутні білоруські солдати. Проте за їхніми спостереженнями, білоруси не брали участь у репресіях, а скоріше "стежили за громадським порядком" та збирали інформацію про місцевих мешканців.

Аналогічна ситуація склалася у селі Михайло-Коцюбинське, неподалік Чернігова. Там базувалося одразу кілька груп білоруських воєнних. До їхніх завдань, за словами місцевих жителів, входило утримання та патрулювання села, доки російські війська проривалися до Чернігова. Ймовірно, це була найближча точка до лінії фронту, якої білоруси досягли на той час.

Олександр, технік Михайло-Коцюбинського водоканалу, розповів журналістам, що окупаційні війська базувалися серед будинків мирних мешканців. Зокрема, вони розміщувалися у будівлі пожежної частини водоканалу, розташованому у центральній частині населеного пункту.

"Нічого особливого білоруси тут не робили. Вони роз'їжджали: дві російські машини та одна їх. Вони ходили впереміш", — розповів Олександр.

За його словами, білоруські воєнні були одягнені у форму, яка трохи відрізнялася від російської.

"Якщо у росіян [форма] була темна і камуфльована, то у [білорусів] — просто світло-зелена, ні шевронів, ні погонів ні в кого не було", — згадує Олександр.

Чи знали у Генштабі про білоруських воєнних на території України

Журналісти зазначають, що 1 березня прессекретар регіонального управління сил терористичної оборони "Північ" Віталій Кирилов повідомив українському національному марафону новин, що білоруські війська увійшли до Чернігівської області і що колона рухається з Городні у бік Чернігова.

Під час повномасштабної війни це була по суті єдина офіційна заява про вторгнення білоруської армії. Воно також збіглося за часом з переговорами між Україною та Росією, тому швидко поширилося у всьому світі. Того ж дня новину підхопили офіційні акаунти Верховної Ради, Державної служби спеціального зв'язку та десятки політичних діячів.

У розмові з журналістами "Заборони" Віталій Кирилов підтвердив, що справді отримав цю інформацію від воєнного керівництва України.

Реакція Міноборони України на дії ЗС Білорусі

Варто зазначити, що в Міністерстві оборони України офіційно не коментували інформацію про те, що білоруські воєнні нібито заходили на територію країни. Таких повідомлень не надходило весь час від початку повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, 24 березня у Воєнній розвідці Міноборони Великобританії розповіли, що воєнне командування РФ змушене використовувати територію Білорусі та залучити білоруських інструкторів у підготовці мобілізованих.

Раніше 14 березня повідомлялося, що українські прикордонники на кордоні з Білоруссю встановили історичний національний символ республіки — біло-червоно-білий прапор.