Португалия направит 75 тысяч евро на сбор доказательств военных преступлений РФ в Украине

Министерство юстиции страны выделяет финансы для расследования военных преступлений РФ для суда в Гааге. Также в Украину скоро могут прибыть эксперты из Судебной полиции и других ведомств.

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В четверг, 23 марта в Министерстве юстиции Португалии сообщили о предоставлении помощи суммой в 75 тысяч евро для сбора доказательств военных преступлений России в Украине, а также страна обещает направить экспертов из своего основного подразделения по расследованию уголовных преступлений.

Министерство заявило, что сейчас правительство изучает возможность направить экспертов из своего основного подразделения по расследованию уголовных преступлений, Судебной полиции (СП), и из своего Национального института судебной медицины.

Отвечая на вопросы местных журналистов, ведомство страны сообщило, что министр Катарина Сарменту-и-Каштру объявила о добровольном взносе в размере 75 000 евро для поддержки международного сбора судебно-медицинских доказательств на территории Украины. Также она сообщила, что другие формы сотрудничества тоже изучаются.

Что касается поддержки расследований МУС военных преступлений РФ, совершенных в Украине, в частности таких как обстрелы мирных городов, насилие, похищение и пытки, министерство Португалии сообщает, что уже направило национального эксперта судебной полиции и произвело авансовый платеж национального взноса в суд в соответствии с запросом прокуратуры.

Также в заявлении ведомства указано, что Португалия рассматривает возможность отправки экспертов из Национального института судебной медицины и криминалистики для присоединения к командам судебно-медицинских экспертов на местах на ротационной основе.

Сообщается, что на этой неделе в Лондоне проходила встреча представителей из более чем 40 стран, для обсуждения дальнейшей поддержки независимого МУС в расследовании военных преступлений в Украине.

Неделю назад Фокус писал об анализе отчета ООН о расследовании преступлений россиян в Украине во время полномасштабной войны, прокомментированный правозащитницей Ольгой Решетиловой.

На днях итальянские правоохранители собрали доказательства многочисленных военных преступлений военных РФ в Украине для Международного суда в Гааге.