Португалія направить 75 тисяч євро на збирання доказів воєнних злочинів РФ в Україні

Міністерство юстиції країни виділяє фінанси для розслідування воєнних злочинів РФ для суду в Гаазі. Також в Україну скоро можуть прибути експерти із Судової поліції та інших відомств.

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У четвер, 23 березня, в Міністерстві юстиції Португалії повідомили про надання допомоги на суму 75 тисяч євро для збору доказів воєнних злочинів Росії в Україні, а також країна обіцяє направити експертів зі свого основного підрозділу з розслідування кримінальних злочинів.

Міністерство заявило, що зараз уряд вивчає можливість направити експертів зі свого основного підрозділу з розслідування кримінальних злочинів, Судової поліції (СП) та зі свого Національного інституту судової медицини.

Відповідаючи на запитання місцевих журналістів, відомство країни повідомило, що міністерка Катаріна Сарменту-і-Каштру оголосила про добровільний внесок у розмірі 75 000 євро для підтримки міжнародного збору судово-медичних доказів на території України. Також вона повідомила, що інші форми співробітництва також вивчаються.

Що стосується підтримки розслідувань МКС воєнних злочинів РФ, скоєних в Україні, зокрема таких як обстріл мирних міст, насильство, викрадення й тортури, міністерство Португалії повідомляє, що вже направило національного експерта судової поліції та здійснило авансовий платіж національного внеску до суду відповідно до запиту прокуратури.

Також у заяві відомства зазначено, що Португалія розглядає можливість надсилання експертів із Національного інституту судової медицини та криміналістики для приєднання до команд судово-медичних експертів на місцях на ротаційній основі.

Повідомляється, що цього тижня в Лондоні проходила зустріч представників із понад 40 країн для обговорення подальшої підтримки незалежного МКС у розслідуванні воєнних злочинів в Україні.

Тиждень тому Фокус писав про аналіз звіту ООН про розслідування злочинів росіян в Україні під час повномасштабної війни, прокоментований правозахисницею Ольгою Решетиловою.

Днями італійські правоохоронці зібрали докази численних воєнних злочинів військових РФ в Україні для Міжнародного суду в Гаазі.