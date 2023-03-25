"Новые угрозы для нас": в Воздушных силах объяснили, почему РФ чаще начала применять авиабомбы

Спикер ведомства Юрий Игнат подметил, что количество таких снарядов у РФ неисчислимое количество и они обходятся им дешевле, нежели производство новых ракет. Украинские защитники также имеют такого типа бомбы, но в меньших масштабах.

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Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, почему россияне начали чаще применять авиабомбы во время атаки на украинские города. Свое мнение по этому поводу он озвучил в эфире телемарафона 25 марта.

По его словам, у Российской Федерации огромный запас авиационных бомб и переработать их на управляемые снаряды намного легче и дешевле, чем производить новые ракеты.

У российских оккупантов есть возможность сбрасывать авиабомбы на расстоянии 50 и больше километров, тем самым даже не приближаясь к нашей границе. Поэтому, как отметил спикер ВС ВСУ, Украине нужно раздобыть средства, которые могли бы поражать самолеты, которые выпускают снаряды.

"Это новые вызовы и угрозы для нас. Как видим, в этой войне все больше и больше появляется новейшее вооружение, которое начинает активно применяться. Это и дроны-камикадзе, и многое другое. Что такое авиационные бомбы, мы уже хорошо видели и в Изюме и в Мариуполе", — отметил Юрий Игнат.

С первых дней войны враг применял бомбы свободного падения, однако потом западные партнеры начали поставлять нашей стране эффективное ПВО и эти удары прекратились.

"В настоящее время РФ вынуждена перейти на дальний радиус действия. И это новые вызовы для нас. Ведь бомбы типа "ФАБ — 500" у россиян есть в достаточном количестве. Они нуждаются в минимальной доработке, установке крыльев и системе даже примитивной навигации, и таким образом становятся планирующими.", — говорит Юрий Игнат.

У ВСУ тоже есть бомбы такого типа, но их количество несравнимо с российским.

Напомним, 7 марта сообщалось, что украинская армия получила высокоточные авиабомбы JDAM-ER. Максимальная дальность полета авиабомбы составляет 72 км. За счет гораздо более мощной боеголовки ВСУ смогут уничтожать более крупные объекты по типу мостов или укреплений.