"Нові загрози для нас": у Повітряних силах пояснили, чому РФ частіше почала застосовувати авіабомби

Речник відомства Юрій Ігнат зауважив, що кількість таких снарядів у РФ незліченна і вони обходяться їм дешевше, ніж виробництво нових ракет. Українські захисники також мають такого типу бомби, але в менших масштабах.

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Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, чому росіяни почали частіше застосовувати авіабомби під час атаки на українські міста. Свою думку щодо цього він озвучив в ефірі телемарафону 25 березня.

За його словами, у Росії величезний запас авіаційних бомб і переробити їх на керовані снаряди набагато легше і дешевше, ніж виробляти нові ракети.

Російські окупанти мають можливість скидати авіабомби на відстані 50 і більше кілометрів, тим самим навіть не наближаючись до нашого кордону. Тому, як зазначив речник ПС ЗСУ, Україні потрібно роздобути засоби, які могли б вражати літаки, які випускають снаряди.

"Це нові виклики та загрози для нас. Як бачимо, у цій війні все більше і більше з'являється новітнє озброєння, яке починає активно застосовуватися. Це і дрони-камікадзе, і багато іншого. Що таке авіаційні бомби, ми вже добре бачили і в Ізюмі, і в Маріуполі", — зазначив Юрій Ігнат.

З перших днів війни ворог застосовував бомби вільного падіння, проте потім західні партнери почали постачати нашій країні ефективну ППО і ці удари припинилися.

"Нині РФ змушена перейти на дальній радіус дії. І це нові виклики для нас. Адже бомби типу "ФАБ — 500" у росіян є в достатній кількості. Вони потребують мінімального доопрацювання, встановлення крил і системи навіть примітивної навігації, і таким чином стають плануючими", — каже Юрій Ігнат.

В ЗСУ теж є бомби такого типу, але їхня кількість незрівнянна з російською.

Нагадаємо, 7 березня повідомлялося, що українська армія отримала високоточні авіабомби JDAM-ER. Максимальна дальність польоту авіабомби становить 72 км. За рахунок набагато потужнішої боєголовки ЗСУ зможуть знищувати більші об'єкти на кшталт мостів чи укріплень.