"Путин в это не верил": экс-президент Франции рассказал, как Запад отговаривал РФ от войны

По словам Франсуа Олланда, лидер Кремля ждал от Запада "мягкую" реакцию на агрессию, как это было в 2014 году. Кроме того, Путин "готов скорее отказаться от клиента, чем от части территории".

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Бывший президент Франции (2012-2017) Франсуа Олланд сделал заявление, что президент РФ Владимир Путин накануне вторжения в Украине не думал, что ответ Запада на агрессию будет настолько мощным. Об этом он рассказал в новом интервью порталу Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По словам политика, Франция совместно с Германией стремительно пытались сделать так, чтобы война в итоге не началась, но 24 февраля 2022 года стало понятно — ничего не вышло.

Одной из причиной этого стало то, что Владимир Путин не верил в мощный ответ со стороны Запада, в том числе и санкционное давление. Глава Кремля был убежден, что разногласия внутри Европейского Союза приведет к "мягкой реакции" на войну. В частности, это было из-за отсутствия надлежащего ответа от Запада в 2014 году, когда Россия оккупировала Крымский полуостров.

"Чтобы предотвратить войну, необходимо установить баланс сил. Необходимо четко понимать, что в случае вторжения последует очень сильная ответная реакция. Путин в это не верил", — говорит Франсуа Олланд в интервью.

Франсуа Олланд далее отметил, что Германия надеялась удержать российскую агрессию благодаря тому, что "обычно поставщик ведет себя корректно, в противном случае он теряет клиента", имея в виду энергоресурсы. Но, при этом, как отметил далее политик, Путин быстрее откажется от клиента, чем от территории.

Напомним, 19 марта Bloomberg сообщал, что компании Индии и ОАЭ помогают РФ обходить санкции. По информации журналистов, Москве предоставляют танкеры для транспортировки нефти компании Fractal, зарегистрированной в Дубае, и Gatik из Мумбая.